نورة الكعبي تترأس أعمال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي في نيودلهي

نيودلهي في 30 سبتمبر/ وام/ عُقد في نيودلهي الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي، برئاسة معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي ك. نانديني سينغلا، المديرة العامة للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة التوجيهية المشتركة، كما بحث سبل فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بما يحقق الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية إلى ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط بين الشعبين.

وتركزت المناقشات على عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت السياحة والرياضة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية وإشراك الشباب، حيث بحث الجانبان فرص تطوير مبادرات مشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والجهات المعنية في البلدين.

وأكدت معالي نورة الكعبي، خلال الاجتماع، أن التقدم المحرز في مختلف هذه المبادرات يجسد فاعلية المجلس بوصفه منصة تعكس رؤية قيادتي البلدين إلى نتائج عملية وملموسة، مؤكدة ثقة دولة الإمارات بقدرة المجلس على توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقالت معاليها: "منذ تأسيسه، انتقل المجلس الثقافي الإماراتي–الهندي بخطى ثابتة من تحديد الأولويات إلى تحقيق النتائج. ويعكس التقدم الذي استعرضناه اليوم في مجالات صون تراثنا وتوثيق تاريخنا المشترك، وتعزيز التواصل بين شباب بلدينا، عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتوجه الواضح الذي أرسته قيادتا البلدين".

وأضافت معاليها: "نثق بما يمكن لهذا المجلس أن يحققه. وانطلاقاً من هذه الأسس، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الهند لتوسيع نطاق تعاوننا، وضمان أن تحقق هذه المبادرات قيمة مستدامة لشعبي البلدين".

كما ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة من عمل المجلس، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة دفع مسيرة التعاون الثقافي، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند.