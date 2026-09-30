جامعة عجمان ضمن قائمة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم

عجمان في 30 سبتمبر/وام/ دخلت جامعة عجمان قائمة أفضل 400 جامعة في العالم ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2027، في إنجاز يعكس التطور المستمر في مسيرتها الأكاديمية، وتنامي حضورها على الساحة الدولية.

فقد حققت الجامعة المرتبة الثانية عالمياً في محور الانفتاح الدولي (International Outlook)، الذي يقيس الحضور الدولي للجامعة من خلال نسب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، إلى جانب التعاون البحثي مع باحثين دوليين مشاركين في تأليف الأبحاث.

يعكس هذا الترتيب قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز تواصل مجتمعها البحثي مع نظرائه الدوليين، بما يثري بيئتها الأكاديمية بتنوع الخبرات ووجهات النظر.

يمثل هذا الترتيب خطوة جديدة في مسيرة جامعة عجمان على الساحة العالمية، ويعزز حضورها ضمن مشهد التعليم العالي الدولي الذي يشهد تنافساً متزايداً.

يأتي هذا التقدم ثمرة الاستثمار المتواصل في جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتوفير بيئة تعليمية تواكب تطلعات الطلبة ومتطلبات المستقبل.

شمل التصنيف هذا العام 2,297 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، وجاءت جامعة عجمان في الفئة 376–400 عالمياً، فيما حلّت في المرتبة الخامسة بين الجامعات في دولة الإمارات المدرجة في التصنيف.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: "إن تحقيق الجامعة المرتبة الخامسة بين الجامعات في دولة الإمارات المدرجة في التصنيف يعكس ما حققه قطاع التعليم العالي في الدولة من تطور، وما يشهده من تنامٍ في قدرته على المنافسة عالمياً".

وأضاف أن دخول جامعة عجمان قائمة أفضل 400 جامعة في العالم يؤكد مكانتها في هذا المشهد المتطور، ويجسد في الوقت ذاته ما تحققه دولة الإمارات من تقدم متواصل في ترسيخ مكانتها وجهةً للتعليم العالي ذي الجودة والقدرة التنافسية العالمية.. ونعتز بهذا التقدير ونواصل البناء عليه وتحويل هذا الزخم إلى تقدم مستدام.

وانطلاقاً من هذا الإنجاز، تواصل جامعة عجمان جهودها للارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز أثرها البحثي، وتوسيع انفتاحها الدولي، ودعم نجاح طلبتها إلى جانب التزامها بتحقيق أثر مؤسسي مستدام، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعليم العالي والمعرفة.