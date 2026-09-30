معرض الخمسة الكبار العالمي ينطلق 23 نوفمبر في دبي

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ ينطلق معرض الخمسة الكبار العالمي بدورته السابعة والأربعين (Big 5 Global)، الحدث الأكثر تأثيراً في قطاعي البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني بدبي.

تأتي الدورة في وقت تسهم فيه محفظة المشاريع النشطة في المنطقة في تعزيز الطلب على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتسريع تبني التكنولوجيا، ودعم التنمية المستدامة، وتنمية القدرات المؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل.

يركز المعرض هذا العام على أربع أولويات رئيسية هي مرونة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي، والتحول المستدام، وكفاءات المستقبل، بما يعكس تطور احتياجات البيئة العمرانية في المنطقة.

وتدفع برامج التحول الاقتصادي التي تقودها الحكومات، ومن بينها رؤية «نحن الإمارات 2031»، ورؤية السعودية 2030، ورؤية «كويت جديدة 2035»، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، استثمارات طويلة الأمد وتعزز الطلب المستمر على المنتجات والتقنيات والخبرات في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع البناء.

ويمتد هذا الطلب إلى مواد البناء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وأدوات البناء، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتصميمات الداخلية والتشطيبات.

وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events) :"يوفر حجم المشاريع التنموية المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فرصاً كبيرة للقطاع، إلا أن طبيعة هذه الفرص آخذة في التطور.. فالمشاريع أصبحت أكثر ترابطاً بين مختلف التخصصات، بما يشمل التكنولوجيا وأنظمة المباني وسلاسل التوريد والاستدامة والقدرات البشرية".

وأضافت: "يجمع معرض الخمسة الكبار العالمي هذه الجوانب ضمن منصة واحدة، ويتيح للقطاع الوصول إلى المنتجات والشركاء والرؤى التي تؤثر في أساليب تنفيذ المشاريع، ويوفر مساحة للقيادات العليا لمناقشة الأولويات الأوسع التي تؤثر في مستقبل البيئة العمرانية".

وأوضحت هيجمانز: "في عام 2025، شكّل صنّاع القرار 77% من حضور المعرض، فيما بلغ إنفاق الحضور 3.34 مليار دولار أمريكي، بما يعكس انتقال أولويات القطاع إلى فرص تجارية."

وأضافت: "مع استعدادنا لدورة هذا العام، نتطلع إلى جمع مختلف الأطراف المعنية لدفع أعمال جديدة، وتعزيز التعاون، وتبادل المعرفة بما يمكن أن يسهم في تسريع تطور القطاع".

ويجمع معرض الخمسة الكبار العالمي المنتجات والتقنيات والخبرات التي تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من مواد البناء والتصميمات الداخلية والتشطيبات، مروراً بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية وأدوات ومعدات البناء، ووصولاً إلى البناء الرقمي والتقنيات الجيومكانية وإدارة المرافق.

ويربط المعرض هذه المجالات الرئيسة بسبع فعاليات متخصصة هي Heavy، وTotally Concrete، وMarble & Stone World، وUrban Design & Landscape، وHVACR World، وGeoWorld، وFuture FM، بما يسلط مزيداً من الضوء على المعدات وإنتاج الخرسانة والحجر والتطوير الحضري وتنسيق المواقع وأنظمة المباني والتقنيات الجيومكانية وإدارة المرافق.

ويوفر المعرض نقطة التقاء واحدة لهذه القطاعات المترابطة، بما يتيح للمطورين والمقاولين والاستشاريين والمعماريين والمهندسين ومتخصصي المشتريات وغيرهم من صنّاع القرار الوصول إلى الموردين والحلول التي تغطي مختلف مراحل دورة المشروع.

يشارك في المعرض شركات من بينها Anchor Allied، وSoudal، وEternal Home، وZamil Steel، وFramecad، وMahy Khoory، وDutco Tennant، وAstral، وSKM، وHoneywell، وRheem، وPremier Construction، وRIB Software، وNemetschek، وDJI، وLiebherr، وBauer، وDoosan، وSANY، وDeWALT

وتستقبل دورة 2026 عدداً من الشركات المشاركة للمرة الأولى، من بينها Doosan Engines المتخصصة في محركات معدات البناء، وEinhell المتخصصة في الأدوات الكهربائية، وReynaers المتخصصة في أنظمة الألمنيوم.

وتعزيزاً للحضور الدولي للمعرض، تستقطب دورة 2026 عارضين من أكثر من 60 دولة، إلى جانب أكثر من 20 جناحا وطنياً تضم شركات من مختلف مجالات البناء والتنمية الحضرية.

وتشمل الأجنحة المشاركة النمسا وإيطاليا وألمانيا وسلطنة عُمان واليونان والصين والمغرب والمملكة المتحدة وتركيا وإسبانيا وروسيا ومصر والبرتغال وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول أخرى.

وتسجل إيطاليا حضوراً واسعاً بمشاركة أكثر من 100 شركة إيطالية عبر وكالة التجارة الإيطالية، التي تسهم في القمم القيادية المصاحبة للمعرض.

وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري لدى دولة الإمارات في وكالة التجارة الإيطالية:" ترى إيطاليا في الشرق الأوسط منطقة تحمل فرصاً كبيرة لشركاتها العاملة في قطاعي البناء والبيئة العمرانية، خصوصاً في وقت تشهد فيه الأسواق تحولات متسارعة وتتزايد فيه وتيرة القرارات الاستثمارية."

وأضاف أنه من خلال مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار العالمي، بحضور أكثر من 110 شركات إيطالية في مختلف فعالياته، نعزز التزامنا بدعم مسيرة التنمية في المنطقة، بالتوازي مع إتاحة فرص للشركات الإيطالية للتواصل مع صنّاع القرار والأطراف المعنية بالمشاريع.. وتمتد مشاركتنا إلى القمم القيادية للمعرض، بما يعكس التزامنا بالمساهمة في الحوار الأوسع حول القطاع وتبادل الخبرات الإيطالية في البناء والبنية التحتية والتنمية الحضرية".

ويربط معرض الخمسة الكبار العالمي المشترين بالمنتجات والحلول المناسبة، فيما تجمع القمم القيادية الثلاث المسؤولين وقادة القطاع والمبتكرين والمتخصصين في تطوير المدن، لبحث تحديات البيئة العمرانية واستعراض حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق أوسع.

وتتناول جلسات Big 5 Global Leaders' Summit، وLiveableCitiesX Summit، وBig 5 FutureTech Summit الأولويات الاستراتيجية التي تواجه قطاعي البناء والتنمية الحضرية، من خلال مناقشات على مستوى القيادات تتناول السياسات والاستثمار والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع وجودة الحياة.

وإلى جانب القمم القيادية، يقدم برنامج Big 5 Talks مجموعة واسعة من المسارات المعرفية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والخرسانة، والهندسة المعمارية، والهندسة الجيوتكنيكية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والاستدامة، والتقنيات الجيومكانية، ونمذجة معلومات البناء، إلى جانب موضوعات أخرى.

ويتضمن البرنامج Startup City Talks ومسابقة للعروض التقديمية، إلى جانب Let's Talk Fire by ESL، وbuildingSMART Talks، وبرامج ASHRAE التدريبية.

وتشهد دورة 2026 إطلاق جلسات Building Codes & Regulations Talks ضمن برنامج Big 5 Talks، لمناقشة الأطر التنظيمية التي توجه قطاعي البناء والتطوير.

ويتعاون معرض الخمسة الكبار العالمي مع شبكة من الشركاء والرعاة تضم وزارة الطاقة والبنية التحتية بصفتها الشريك الداعم الرئيسي؛ والدفاع المدني بدبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية رأس الخيمة، وأمانة منطقة الرياض بصفتها جهات داعمة.

وتضم القائمة أيضا وكالة التجارة الإيطالية بصفتها الشريك الرئيسي؛ وTALCO | Saudi Made شريكا استراتيجياً؛ وMidea شريكاً استراتيجياً لفعالية HVACR World؛ وTrojan Construction Holding شريكا لتنفيذ مشاريع البناء؛ ومجموعة كيزاد راعياً للمناطق الاقتصادية المتكاملة؛ ومجمع الصناعات الوطنية راعياً صناعياً عالمياً؛ وUnited Motors & Heavy Equipment راعيا للتنقل في قطاع البناء؛ ومجمع دبي للاستثمار راعياً للتنمية المستدامة؛ وToshiba راعيا لأنظمة HVACR World المتميزة؛ وMIE Groups راعيا ذهبياً؛ إلى جانب DeWALT، وThe Nemetschek Group، وStanley كرعاة برونزيين.

وفُتح باب التسجيل للمشاركة في معرض الخمسة الكبار العالمي 2026.