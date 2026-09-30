البلديات والنقل و"بلينري" توقعان اتفاقية تطويرالمقر الرئيسي لمركز النقل المتكامل

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / وقعت دائرة البلديات والنقل و"بلينري الشرق الأوسط" اتفاقية شروط رئيسية لتطوير المقر الرئيسي لمركز النقل المتكامل، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة عمليات النقل في أبوظبي وتعزيز تكاملها وكفاءتها التشغيلية.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الذي تستضيفه أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026.

يهدف المشروع إلى جمع وظائف مركز النقل المتكامل ومركز إدارة الحركة المرورية التابعين للدائرة ضمن منشأة موحدة تُصمم خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين العمليات، ودعم كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز مرونة شبكة النقل في الإمارة.

ومن المخطط تطوير المشروع كمرفق حديث متعدد الاستخدامات، يضم مرافق تشغيلية وإدارية، إلى جانب مكاتب تجارية ومنافذ للتجزئة ومناطق للأنشطة والفعاليات، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع الوظائف التشغيلية والإدارية والخدمات المساندة ضمن منشأة واحدة.

ويُنفذ المشروع، وفق نموذج إيجار طويل الأجل، حيث تتعاون "بلينري الشرق الأوسط" مع دائرة البلديات والنقل لتحديد متطلبات التصميم والتمويل والتطوير والتشغيل والصيانة وإدارة المرفق على المدى الطويل.

وقال سعادة ناصر صالح فرح، المدير العام للشؤون المالية في دائرة البلديات والنقل إنه مع التطور الكبير والمتواصل الذي تشهده شبكة النقل في أبوظبي، تزداد أهمية مواكبة هذا التطور المتسارع عبر توفير بنية تحتية حديثة ومعدة للمستقبل.. ويوفر المقر المقترح منشأة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مركز النقل المتكامل ومركز إدارة الحركة المرورية، بما يتناسب مع الأنظمة والقدرات التي ستعتمد عليها عملياتنا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف سعادته إن هذه الشراكة تعكس التزام دائرة البلديات والنقل باستكشاف نماذج مبتكرة لتنفيذ المشاريع وتمويلها، تتيح لنا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته في تطوير البنية التحتية العامة ونتطلع إلى العمل مع شركة بلينري خلال المراحل المقبلة من المشروع، مع التركيز على تحقيق قيمة طويلة الأمد لإمارة أبوظبي".

من جانبه، قال أوليفر بارباغالو، الرئيس التنفيذي لشركة بلينري الشرق الأوسط:" يسعدنا التعاون مع دائرة البلديات والنقل في هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها دعم كفاءة شبكة النقل في أبوظبي وتحقيق قيمة ملموسة لمستخدميها".

وأضاف أوليفر: "تتمتع بلينري بسجل حافل من الشراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية لتطوير بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى في مختلف أنحاء العالم.. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا العالمية لا سيما ما اكتسبناه من خبرة في المنطقة، للمساهمة في تطوير هذا المشروع ودعم أهدافه على المدى الطويل".