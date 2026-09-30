أبوظبي تروج لقمة البنية التحتية "أديس" في ميونيخ.. وتستعرض فرصا استثمارية بأكثر من 56 مليار دولار

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / ينظم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية جولة عالمية للترويج لقمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس"، ضمن مشاركته في معرض "إكسبو ريل" الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2026، لاستعراض فرص استثمارية في قطاع البنية التحتية بأبوظبي تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار.

ويستفيد المركز من مشاركة الإمارة في إحدى أبرز المنصات الأوروبية المتخصصة في العقارات والاستثمار والبنية التحتية، لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.

ويقود المركز وفدا رفيع المستوى من أبوظبي، في إطار جهوده الرامية إلى ربط أولويات الإمارة في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية برؤوس الأموال العالمية والخبرات التنفيذية والابتكارات المتقدمة في مجال التطوير الحضري.

ويضم الوفد مسؤولين من دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب شركاء الجولة العالمية لقمة "أديس"، وهم شركة الدار العقارية، وبلووم القابضة، و"ليد للتطوير العقاري"، و"مُدن"، و"تروجان للإنشاءات".

ويستعرض الوفد، ضمن رؤية موحدة، مجموعة من المشاريع القائمة وأولويات التطوير التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو أبوظبي في قطاعات الإسكان والنقل والثقافة والتعليم والبنية التحتية المجتمعية.

ويعقد الوفد خلال مشاركته في "إكسبو ريل" سلسلة من اللقاءات مع نخبة من المستثمرين الدوليين والمطورين والمقاولين والمؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا وقادة القطاع، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البنية التحتية بأبوظبي، وتعزيز العلاقات مع الأسواق الأوروبية ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في أبوظبي تتطلب تكامل رأس المال والخبرات الهندسية والتنفيذية والابتكار، ضمن منظومة من الشراكات الاستراتيجية القادرة على تحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن الخبرات الأوروبية المتقدمة في مجالات البناء والإنشاء ونظم البنية التحتية تمثل رافداً مهماً لجهود أبوظبي في تطوير مشاريعها الطموحة.

وأضاف معاليه أن جولة "أديس" الدولية تمثل منصة لتعزيز حضور أبوظبي على خارطة الشراكات والاستثمارات العالمية، من خلال بناء جسور مباشرة بين القطاعين الحكومي والخاص واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، بما يتيح الاستفادة من رأس المال والخبرات والتقنيات المتقدمة لتسريع تطوير البنية التحتية والمجتمعات التي ترسم ملامح المشهد العمراني للإمارة.

وتركز الجولة على استقطاب الخبرات والحلول المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتشمل الهندسة والإنشاءات، والتقنيات الصناعية، ومواد البناء المتطورة، والبناء المعياري، والخدمات الفنية، إلى جانب إدارة الأصول وتعزيز أدائها على المدى الطويل.

كما تمثل التكنولوجيا محوراً رئيسياً في برنامج الجولة، مع التركيز على حلول الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وتقنيات التشييد الصناعي، والبنية التحتية الذكية.

وتتزامن الجولة مع توسع معرض "إكسبو ريل" في دورة 2026 ليشمل قطاع البنية التحتية عبر منصته الجديدة "InfrastructureNow"، التي توفر مساحة متخصصة تجمع المستثمرين والممولين والمطورين والمشغلين وصنّاع القرار في القطاع العام، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتطوير شراكات جديدة تدعم نمو القطاع.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن معرض "إكسبو ريل" يمثل منصة دولية مهمة للتواصل المباشر مع نخبة من الشركاء والمؤسسات العالمية، واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم أولويات أبوظبي التنموية وتسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية.

وأوضح أن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يضطلع بدور محوري في توفير إطار متكامل لتخطيط وإدارة المشاريع الرأسمالية، وتهيئة بيئة داعمة تعزز مشاركة القطاع الخاص، وترفع كفاءة التنفيذ، وتحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن المركز يسعى من خلال جولة "أديس" العالمية إلى بناء شراكات نوعية مع المستثمرين والمطورين وشركات الهندسة ومزودي التكنولوجيا وقادة قطاع الإنشاءات، وتحويل الحوارات والفرص التي تتيحها الجولة إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة تدعم المرحلة المقبلة من تطوير البنية التحتية في أبوظبي، وتعزز قدرتها على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي للإمارة.

ويستعرض الوفد، من خلال جناح موحد لأبوظبي وسلسلة من الاجتماعات الحكومية والتجارية رفيعة المستوى والمشاركات الحوارية المتخصصة، تجربة الإمارة في بناء منظومة متكاملة لتخطيط وتنفيذ المشاريع، ترتكز على التخطيط الحضري المتكامل، والتنسيق الحكومي الفاعل، وإدارة البرامج والمشاريع الكبرى، وتطوير نماذج مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي جولة "أديس" العالمية في ميونيخ امتداداً للزخم الذي حققته قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، التي استقطبت أكثر من 17,500 مشارك، و650 مسؤولاً حكومياً وشخصية بارزة، وأكثر من 100 متحدث، إلى جانب النجاحات التي حققتها الجولات العالمية السابقة في سنغافورة وشنغهاي وتركيا، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية وعقد أكثر من 30 اجتماعاً متخصصاً في مجالات الإنشاءات والهندسة والتكنولوجيا والتطوير الحضري.

ويواصل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، عبر برنامج الجولات العالمية، تعزيز الحضور الدولي لقمة "أديس" على مدار العام، بما يوسع نطاق الشراكات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات الدولية للمشاركة في تطوير منظومة البنية التحتية في أبوظبي والإسهام في دعم أولوياتها التنموية.