اختتام برنامج "القضايا الطبية المعاصرة" بالشارقة لبحث تكامل الفقه مع مفهوم "الصحة الواحدة"

الشارقة في 30 سبتمبر / وام / اختتم المنتدى الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برنامج "أحكام القضايا الطبية المعاصرة في ضوء مفهوم الصحة الواحدة"، الذي أقيم على مدى يومين في كليتي الطب بجامعة الشارقة والطب البيطري بجامعة الذيد.

وقدم البرنامج الدكتور محمد عيادة الكبيسي، بحضور سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل، رئيس الدائرة، وسعادة محمد سلطان الهاجري، مدير الدائرة.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة المستجدات العلمية، وربط العلوم الشرعية بمفهوم "الصحة الواحدة" الذي يدمج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل أن التطورات الطبية والبيطرية المتسارعة تتطلب دراسة أبعادها الفقهية، مشيرا إلى أهمية البرنامج في توفير مساحة تجمع المختصين لبناء فهم متكامل يربط الأحكام الشرعية بالواقع المهني للممارسين الصحيين والبيطريين.

وتناول البرنامج، الذي استهدف الأطباء والبيطريين والطلبة والباحثين، محورين رئيسيين؛ ركز الأول على "فقه الطبيب" والأحكام والنوازل المرتبطة بالممارسة الطبية البشرية، فيما استعرض المحور الثاني الضوابط الشرعية المتعلقة بالحيوان والممارسات البيطرية، مبرزا العلاقة الوثيقة بين صحة الحيوان والإنسان والمجتمع.

ويأتي تنظيم الفعاليات موزعة بين جامعتي الشارقة والذيد لمواءمة المحتوى الأكاديمي مع التخصصين الطبي والبيطري، بما يدعم جهود المنتدى الإسلامي في تعزيز الحوار بين العلوم الشرعية والمعارف التطبيقية المعاصرة.