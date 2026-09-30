غرفة الفجيرة تستكشف فرص الاستثمار اللوجستي مع وفد إندونيسي

الفجيرة في 30 سبتمبر / وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مع وفد إندونسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وذلك استنادا إلى نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا والذي بلغ 23.5 مليار درهم خلال عام 2025.

جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لسعادة ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت غرفة الفجيرة خلال اللقاء حرصها التام على تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الإندونيسيين الراغبين في تأسيس مشاريعهم في الإمارة، للاستفادة من موقعها الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.

من جانبه، أشاد سعادة ديني ليسمانا بالنهضة التنموية لإمارة الفجيرة، مؤكدا اهتمام الشركات الإندونيسية باستكشاف فرص التعاون التجاري، قبل أن يوجه دعوة رسمية لغرفة الفجيرة للمشاركة في معرض تجاري بإندونيسيا بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، والتعريف بأحدث المنتجات والصناعات الإندونيسية.