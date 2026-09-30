انطلاق معرض "العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2026" بدبي 3 نوفمبر

دبي في 30 سبتمبر/ وام / ينطلق معرض "العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2026" في مركز دبي التجاري العالمي يوم 3 نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة شركات ومصنّعين ومورّدين من دولة الإمارات وعدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي انعقاد المعرض الذي يطرح فرص نمو سوق العلامات التجارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت أفاد فيه أكثر من 80% من المستهلكين في المنطقة، وفق استطلاع أجرته شركة «ماكنزي» (McKinsey)، بأن العلامات الخاصة تضاهي المنتجات ذات العلامات التجارية أو تتفوق عليها وتوفر قيمة أفضل، فيما لا تزال معدلات انتشارها دون 10% في معظم الأسواق.

وتشير هذه المعطيات إلى فرص أمام تجار التجزئة والمصنّعين لتطوير منتجات جديدة وتوسيع نطاق العلامات التجارية الخاصة وتعزيز سلاسل التوريد، إلى جانب تسريع طرح المنتجات في الأسواق مع التركيز على الجودة والامتثال وكفاءة التصنيع.

يجمع المعرض الشركات مع المصنّعين والمشترين وتجار التجزئة والموزعين والمستوردين والمصدّرين وأصحاب العلامات التجارية وشركات التجارة الإلكترونية، فيما تشمل المنتجات والخدمات المعروضة قطاعات الأغذية والمشروبات، والجمال والعناية الشخصية، والتنظيف والمنتجات المنزلية، والعناية بالأطفال، والورق والبلاستيك، والصحة والعافية، والمنتجات التي تباع دون وصفة طبية.

وتضم قائمة أبرز المشترين المشاركين «شويترامس» (Choithrams)، و«كارفور» (Carrefour)، و«غرانديوز» (Grandiose)، و«مجموعة أباريل» (Apparel Group)، و«أستر دي إم للرعاية الصحية» (Aster DM Healthcare)، و«الإمارات لتموين الطائرات»، و«نون»، و«سبينس» (Spinneys)، و«تروبل» (Truebell)، و«طلبات»، إلى جانب مجموعة من تجار التجزئة والموزعين وتجار الجملة والمستوردين والمصدّرين وأصحاب العلامات التجارية وشركات التجارة الإلكترونية.

وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في شركة «إن دي» (inD)، إن العلامات الخاصة لم تعد تنافس على السعر وحده، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة تتمثل في ابتكار علامات ومنتجات تجمع بين الجودة والقيمة والابتكار والملاءمة.

ويشارك في المعرض عارضون من دولة الإمارات والتشيك وفيتنام وتركيا وسريلانكا ومصر والأردن وإيطاليا والهند والصين، ومن أبرز الشركات المشاركة «إبسون الشرق الأوسط» (Epson Middle East)، و«إنتركير» (Intercare)، و«الإمارات لصناعة الصوف الحديدي»، و«في-ليبل» (V-Label)، و«الأميرة/نويتري/أوليتاني» (Al Ameera/Nuitree/Olitani)، و«جلوبال للصناعات الغذائية»، و«راسنا» (Rasna)، و«ليفكو» (Lifco).

ويقام المعرض بالتزامن مع «جلفود للتصنيع» (Gulfood Manufacturing)، و«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» (ISM Middle East)، و«جلف هوست» (GulfHost)، خلال الفترة نفسها في مركز دبي التجاري العالمي.