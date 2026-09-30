سعيد الطاير : تأهيل وتطوير الكفاءات الإماراتية أولويتنا

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على الأولوية الكبيرة التي توليها الهيئة لتأهيل وتطوير الكفاءات الإماراتية والعمل على توفير مسارات مهنية وتطويرية تساعد الموظفين المواطنين على تنمية قدراتهم والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

وقال خلال جولته بمنصة الهيئة في "رؤية" - معرض الإمارات للوظائف 2026 : " نحرص على تطوير آليات استقطاب وتقييم المواهب بما يعزز الكفاءة والشفافية، ويساعدنا على اختيار الكفاءات المناسبة وتطوير مهاراتها بما يدعم استراتيجية الهيئة وتوجهاتها المستقبلية".

واطلع معاليه على المبادرات والبرامج التي تطرحها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.

وقال معاليه : "نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.. ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية وفي رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل.. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل".

من جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تبرز مشاركة الهيئة في معرض "رؤية" 2026 أهمية تنمية المهارات المستقبلية والتعلم المستمر والابتكار والاستفادة من التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل ويتوافق هذا التوجه مع حرص الهيئة على تمكين الشباب المواطنين من التعرف إلى الفرص المهنية المستقبلية، وفهم المهارات والخبرات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل".