عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح الدورة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة في 30 سبتمبر / وام / افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بعد ظهر اليوم، فعاليات الدورة الـ 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل.

يُشارك في المعرض، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، أكثر من 500 عارض من 19 دولة، يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة المعرض، حيث اطلع على مختلف الأجنحة المشاركة وحجم المعروضات وتنوعها، واستمع من العارضين المشاركين إلى شرحٍ مفصل من ممثلي الشركات والعلامات التجارية حول تنوع المدارس التصميمية والحرفية التي يقدمها المعرض، وما تشهده الصناعة من تطور في تقنيات التصنيع والتصميم، إلى جانب أحدث الطرق والأساليب في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتوقف سمو نائب حاكم الشارقة لدى عدد من منصات العرض المحلية والعالمية، ومنصة سيدات أعمال الشارقة ومنصة صاغة الإمارات التي تعرض إبداعات نخبة من المُصمّمات الإماراتيات في مجال الذهب والمشغولات التي تستلهم التراث الإماراتي برؤية حديثة، وتقدّم إبداعات وتصميمات مميزة تعكس أحدث الابتكارات في عالم المجوهرات.

وتقام الدورة الحالية على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، وتضم خمسة أجنحة دولية تمثل هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند، إلى جانب مجموعة واسعة من العلامات التجارية ودور المجوهرات والشركات المتخصصة.

ويقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الساعات والمجوهرات والذهب والألماس والأحجار الكريمة، بما يتيح للزوار التعرف على مجموعات وتصاميم مختلفة، واستكشاف أحدث ما تقدمه الشركات والعلامات المشاركة في هذه المجالات.

كما يوفر الحدث مساحة مباشرة للتواصل بين العارضين والزوار والمتخصصين، بما يعزز فرص التعرف على المنتجات والمجموعات الجديدة، ويتيح للعلامات التجارية الوصول إلى جمهور مهتم ومتابع لتطورات قطاع الساعات والمجوهرات.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال جولته في المعرض كل من، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.