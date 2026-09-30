جامعة الشارقة الأولى عالمياً في مؤشر استدامة المناهج ضمن تصنيف "ستارز" الأمريكي

الشارقة في 30 سبتمبر/وام/ تصدرت جامعة الشارقة عدداً من المؤشرات الفرعية عالمياً ضمن أحدث تقرير أداء لنظام تتبع وتقييم وتصنيف الاستدامة «ستارز» (STARS)، التابع لجمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي (AASHE) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استكمالاً لتحقيق الجامعة التصنيف البلاتيني العام، بوصفها أول جامعة في الشرق الأوسط وأعلى مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات تحصل على هذا التصنيف.

وأظهرت بيانات تقرير الأداء، وفق الإصدار 2.2، تقدم جامعة الشارقة على عدد من الجامعات العالمية في مجموعة من الفئات الأكاديمية والتشغيلية بعدما حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر المناهج الدراسية (Curriculum)، لتحتل المركز الأول عالمياً «مكرراً» في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية.

وحلت الجامعة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الرفاهية والعمل» (Wellbeing & Work) بنسبة 89.3%، بما يعكس ما يوفره حرمها الجامعي من بيئة داعمة للرفاهية والعمل، إلى جانب حصولها على المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الطعام وتناول الوجبات» (Food & Dining) بنسبة 68.9%، الذي يرتبط بممارسات إدارة الغذاء وسلاسل التوريد المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وجاءت جامعة الشارقة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «المشاركة المجتمعية» (Public Engagement) بنسبة 97.8%، في ضوء برامجها التوعوية ومبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة وتوسيع نطاق المشاركة فيها.

وفي إطار تعزيز دور الطلبة في دعم جهود الاستدامة، تستعد الجامعة لإطلاق برنامج «رواد الاستدامة» (Eco-Representatives)، الذي يتولى المشاركون فيه دور سفراء للاستدامة داخل الحرم الجامعي، من خلال قيادة حملات توعوية بيئية بين الطلبة، وتشجيع الممارسات المستدامة في السكنات الجامعية ومختلف الأقسام الأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة ضمن الحياة اليومية للطلبة.

يأتي هذا التقدم في المؤشرات الفرعية، إلى جانب المبادرات الطلابية، في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة وسعيها إلى تحقيق أهدافها المناخية، التي تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 47% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد المناخي التام (Net Zero) بحلول عام 2050.