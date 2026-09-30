الشارقة للتمكين الاجتماعي تطبق منهجية ABC لتعزيز استدامة الدعم

الشارقة في 30 سبتمبر/وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تفعيل منهجية تحليل وتصنيف الأسر المستفيدة (ABC)، بهدف تعزيز كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الدعم وفق مستويات الاحتياج الفعلي، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة الخدمات المقدمة للأسر المنتسبة للمؤسسة.

يأتي تطبيق المنهجية في إطار توجه المؤسسة نحو توظيف الأدوات التحليلية الحديثة والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، بما يدعم تطوير التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وفق احتياجات كل فئة من المستفيدين.

وقالت سعادة منى بن هدة السويدي، مدير عام المؤسسة إن تطبيق منهجية (ABC) خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي القائمة على الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن المنهجية تتيح فهماً أعمق لواقع الأسر المنتسبة وتساعد على توجيه الموارد والخدمات بصورة أكثر دقة وشفافية، بما يحقق أثراً مستداماً في حياة الأبناء فاقدي الأب وأسرهم.

وأوضحت أن المؤسسة اعتمدت في تطبيق المنهجية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، شملت مستوى الدخل، والحالة الوظيفية، والوضع السكني، والحالة الصحية، والمستوى التعليمي، وحالة الفقد، وغيرها من المعايير، بهدف تحديد أولويات التدخل وتطوير البرامج والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية.

وأشارت إلى أن التحليل شمل 1,176 أسرة منتسبة للمؤسسة، حيث صنفت النتائج الأسر إلى ثلاث فئات؛ ضمت الفئة (A) الأكثر احتياجاً 743 أسرة بنسبة 63.2%، والفئة (B) ذات الاحتياج المتوسط 426 أسرة بنسبة 36.2%، فيما ضمت الفئة (C) الأقل احتياجاً 7 أسر بنسبة 0.6%.

وأوضحت أن إجمالي التكلفة التقديرية للاحتياجات المالية بلغ نحو 120 مليون درهم للفئة (A)، و90 مليون درهم للفئة (B)، فيما بلغت نحو 83 ألف درهم للفئة (C)، بما يوفر للمؤسسة رؤية أكثر دقة لتحديد أولويات الدعم وتوجيه الموارد وفق مستويات الاحتياج.

وأكدت السويدي أن تطبيق منهجية (ABC) يأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التحول المؤسسي القائم على البيانات وتطوير منظومة متكاملة لتقييم الاحتياجات وتوجيه الموارد بكفاءة، بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للأبناء وأسرهم، ويعزز قدرتهم على الاستقرار والاعتماد على الذات.

وتواصل المؤسسة تطوير أدوات القياس والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، بما يدعم رسالتها في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وتحويل الدعم إلى أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.