شرطة دبي تختتم مشاركتها في "رؤية 2026"

دبي في 30 سبتمبر/وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، وسط إقبال لافت من الشباب المواطنين الراغبين في التعرف إلى الفرص المهنية المتاحة ضمن منظومة العمل الأمني والإداري والتقني في شرطة دبي.

شهدت منصة شرطة دبي، على مدار أيام المعرض، توافد عدد كبير من الباحثين عن فرص وظيفية والذين اطّلعوا على المسارات المهنية المتنوعة التي توفرها القيادة العامة، وآليات التقديم، ومتطلبات الالتحاق بالعمل، إلى جانب البرامج والمزايا التي تتيح للكوادر الوطنية المساهمة في دعم منظومة الأمن والخدمات الشرطية المتقدمة.

وأشاد عدد من الشباب الذين زاروا منصة شرطة دبي بمستوى التنظيم وحسن الاستقبال، ووضوح المعلومات المقدمة لهم حول الفرص الوظيفية والتخصصات المطلوبة، مؤكدين أن المنصة منحتهم تصوراً أوسع عن طبيعة العمل في شرطة دبي، وما توفره من بيئة مهنية محفزة قائمة على الابتكار والتميز والتطور المستمر.