معرض "رؤية للوظائف" يختتم أكبر دوراته ويستعرض دمج الذكاء الاصطناعي لتمكين الكفاءات الوطنية

دبي في 30 سبتمبر / وام / اختتم "رؤية – معرض الإمارات للوظائف 2026" فعاليات دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 جهة توظيف ومؤسسة تمثل أكثر من 23 قطاعاً.

وركز المعرض، الذي انطلق تحت شعار "هل أنت مستعد لما هو قادم؟ مستقبل العمل"، على استكشاف المسارات المهنية، وتطوير المهارات، والإرشاد المهني للطلبة والخريجين والمهنيين الإماراتيين لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل.

وأكدت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، أهمية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل التنافسي والديناميكي.

وفي السياق ذاته، شدد ممثلو جهات التوظيف على إستراتيجيات التوطين المستدامة؛ حيث أشار يوسف بن لاحج، نائب رئيس التوطين في مجموعة الإمارات، إلى بناء القدرات عبر مسارات منظمة وبرامج عالمية، بينما أكد خالد بن بريك، قائد برنامج التوطين لـ "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، أن برنامج "وطني" يمنح المواطنين فرص النمو، مشيرا إلى أن شركته تضم حاليا أكثر من 250 إماراتيا.

وشهد المعرض تعيينات ومبادرات نوعية، أبرزها تعيين القيادة العامة للدفاع المدني بدبي للمواطن محمد شهاب أيوب، من أصحاب الهمم، بوظيفة إداري أول.

كما برز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التوظيف عبر تعاون "دو" مع "Sapia.ai"، وإتاحة "الغرير" لمقابلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسجلت شركة "داماك" العقارية حضورها الأول مستعرضة برنامجي "نماء" و"أجيال" لاستقطاب وتطوير الكفاءات.

وتوج اليوم الختامي بتكريم الفائزين في المسابقات الطلابية؛ إذ حصد مجمع زايد التعليمي المركز الأول في هاكاثون "Future X"، والمدرسة الوطنية بدبي في مسابقة "Youth X"، بينما فازت مدرسة دبي الوطنية-البرشاء بتحدي "الابتكار الأخضر" وتحدي "الفضاء"، وترافق ذلك مع تقديم "أكاديمية رؤية" جلسات لتطوير المهارات، على أن يعود المعرض مجددا خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2027.