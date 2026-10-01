المدعي العام السويسري يشيد بالتنظيم المتميز لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ أشاد معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري، بالتنظيم المتميز لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، معرباً عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة العدل على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم واستضافة المؤتمر.

وقال معاليه على هامش مشاركته في الحدث الذي تختتم أعماله اليوم، إن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً، ووصفه بأنه مناسبة متميزة جرى الإعداد لها بصورة رائعة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على تنظيمه في أبوظبي لجمع هذا العدد من المشاركين من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة.

وأعرب عن ثقته في استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات، مشيراً إلى أن أول مؤتمر دولي معني بالجريمة عُقد في جنيف عام 1955، وأن العالم اليوم، وبعد أكثر من سبعة عقود، بات أكثر إدراكاً لأهمية مواصلة الحوار والتعاون وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة الجريمة المنظمة.

وأكد معاليه أن التصدي للجريمة المنظمة يتطلب استمرار اللقاءات والتواصل المباشر بين المختصين والمسؤولين، بما يسهم في بناء علاقات مهنية، وتبادل وجهات النظر والتعريف بالمواقف المختلفة، وتحديد الأولويات المشتركة على المستوى العالمي.