رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة يستقبل مسؤولين دوليين على هامش "مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية"

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / استقبل معالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، في مقر الجهاز كلاً من معالي الدكتور ستيفان بلاتلر، النائب العام للاتحاد السويسري، ومونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وليونارد ليكيثو، رئيس وحدة التحقيقات الخاصة في جمهورية جنوب أفريقيا، وداني وو ينغ مينغ مفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم التعاون الدولي وتعزيز تبادل المعرفة بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود جهاز الإمارات للمحاسبة لتعزيز شراكاته الدولية وتوسيع قنوات التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة والمنظمات الدولية.