تعاون بين"ترف" و"مبادلة" لدراسة تطوير مشروع رئيسي في جزيرة الريم

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام/ وقعت شركة "ترف"، ذراع التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، مذكرة تفاهم لدراسة تطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي، ضمن مخطط رئيسي متكامل يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وسهولة التنقل والترابط الحضري في الجزيرة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، ووسام الديك، رئيس قطاع التطوير في شركة "ترف"، فيما وقعها كل من علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ولوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة.

وبموجب المذكرة، سيدرس الطرفان تطوير المشروع المقترح الذي يمتد على 10 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 655 ألف قدم مربعة، فيما تصل المساحة الطابقية الإجمالية إلى نحو 5.4 مليون قدم مربعة.

ومن المقرر أن يضم المشروع مرافق سكنية وتجارية، إلى جانب منافذ للتجزئة ومطاعم ومقاهٍ، ضمن مخطط رئيسي متكامل يسهم في تعزيز جاذبية جزيرة الريم، ويوفر بيئة أكثر ترابطاً وتكاملاً للسكان والعاملين والزوار.

ويركز المخطط الرئيسي المقترح، الذي أعدته شركة "ترف"، على تعزيز جودة الحياة وسهولة التنقل من خلال شبكة من مسارات المشاة المحاطة بالمساحات الخضراء، والحدائق والمرافق العامة التي تربط بين المكونات السكنية والتجارية، وتعزز الوصول إلى الواجهة البحرية، بما يوفر بيئة حضرية مترابطة وصديقة للمشاة، كما يتضمن تخصيص الطوابق الأرضية لمنافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي والمرافق المجتمعية.

وقالت لوا بينج، إن جزيرة الريم تعد إحدى أبرز الوجهات السكنية في أبوظبي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للإسهام في مواصلة تطويرها عبر نهج متكامل في التخطيط والتطوير، بما يحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل من خلال التصميم المدروس، وتعزيز الترابط، وتوفير مساحات عامة عالية الجودة تثري تجربة المجتمع.

وأضافت أن هذه الخطوة تتيح لشركة "ترف" تطبيق نهجها القائم على التميز في التصميم على مستوى وجهة متكاملة، وتطوير مشاريع تجمع بين جودة التصميم والارتقاء بجودة الحياة.

ويتضمن المخطط الرئيسي المقترح مجموعة من قطع الأراضي المترابطة على الواجهة البحرية، ومساحات تجارية وعامة، ومجموعة متكاملة من منافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي.

من جانبه، قال علي عيد المهيري، إن الشراكة مع شركة "ترف" تعكس طموحاً مشتركاً لمواصلة دعم نمو جزيرة الريم وتعزيز مكانتها وجهةً رائدة للعيش والاستقرار، لافتاً إلى أن الجزيرة تعد من أبرز المناطق السكنية والتجارية المطلة على الواجهة البحرية، وتواصل الإسهام في دعم التنمية العمرانية في أبوظبي.

وأضاف أن تطوير المكونات السكنية والتجارية ومنافذ التجزئة والمرافق العامة ضمن رؤية متكاملة يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد.