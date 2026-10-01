مركز فتيات عجمان ينظم ملتقي للتعريف ببطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس

عجمان في الأول من أكتوبر/وام/ نظم مركز فتيات عجمان التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس في مقره بمنطقة الحميدية في عجمان، ملتقى تعريفيا بالنسخة الثانية من بطولة حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في الفترة من السابع من أكتوبر الحالي وحتى الثالث من نوفمبر القادم على مستوى مدارس الوطن العربي، وبرعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وبالتعاون مع وزارتي الرياضة، والتربية والتعليم، والاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة عجمان وحضور أكثر من 160 طالبة، وذلك في إطار التعريف بالبطولة وتشجيع الطلبة على ممارسة رياضة الشطرنج وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية.

حضر الملتقى، عبد القادر ريس مدير البطولة، ومدى منذر يارجي رئيس لجنة تسجيل الطلبة من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى جانب ممثلي عدد من المدارس المشاركة من بينها مجمع زايد التعليمي الرقايب، ومجمع زايد التعليمي المنتزه، ومدرسة الزوراء 1، ومدرسة الحكمة الخاصة.

واستعرضت المدربة إيمان الشوادفي مدربة شطرنج بلقب "SI"، عضو لجنة نشر لعبة الشطرنج في مدارس إمارة عجمان، أهداف البطولة وآلية التسجيل والمشاركة، إلى جانب التعريف بأهمية الشطرنج ودوره في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتركيز والإبداع والقدرة على اتخاذ القرار لدى الطلبة.

وتضمن برنامج الملتقى عدداً من الورش الفنية، إلى جانب تطبيق عملي لمهارات الشطرنج، ما أتاح للطالبات فرصة التعرف إلى أساسيات اللعبة وممارستها بصورة تفاعلية في أجواء جمعت بين التعلم والتطبيق وتعزيز روح المنافسة.

كما شهد الملتقى تنظيم ورشة توعوية بعنوان "الاستخدام الرقمي الآمن" قدمتها نهى الظنحاني أخصائي خدمات إدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتحاد النسائي العام، تناولت عدداً من المفاهيم والممارسات المرتبطة بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، إضافة إلى عدد من الورش التعليمية والتثقيفية الأخرى.

وأشاد مسؤولو المدارس المشاركة في الملتقى بجهود مركز فتيات عجمان وحرصه على توعية المشاركات وتعزيز وعيهن الرقمي، وترسيخ السلوكيات الآمنة عند استخدام الوسائل والتطبيقات الرقمية، إلى جانب دعم تنمية مهاراتهن المعرفية والشخصية.

وأكد الملتقى، في ختامه، أهمية البرامج النوعية الموجهة إلى الطالبات التي تجمع بين الأنشطة الفكرية والرياضية والتوعوية بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز مهارات التفكير والتواصل والتعلم المستمر لدى الأجيال الناشئة.

يذكر أن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد افتتح مركز فتيات عجمان في أغسطس الماضي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة خالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

ويجسد المركز، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 13 و35 عاماً، رؤية الإمارات في توفير بيئات نوعية تحتضن طاقات الشابات، وتقدم برامج تنطلق من واقعهن وتطلعاتهن، بما يتيح لهن فرصاً للتعلم والتجربة والابتكار وصقل القدرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات نوعية تعزز جاهزيتهن للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع والوطن.