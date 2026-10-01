مجلس إدارة "هيئة المعاشات" يناقش مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ استعرض معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، تقارير الأداء المالي والاستثماري والأداء المؤسسي، واطلع على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطبيق التوجهات الحكومية بشأن التحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد، وتصفير البيروقراطية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من استدامة وكفاءة منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة وجاهزيتها للمستقبل.

وأكد معاليه حرص الهيئة على ترجمة الأولويات الوطنية إلى أثر ملموس من خلال رفع الجاهزية المؤسسية، وتعزيز التكامل الحكومي مع الشركاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل.

وأشار إلى أن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين وتعزيز الحوكمة واستشراف المستقبل والتطوير المستمر ركائز أساسية لترسيخ الثقة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر الإماراتية.

واطلع المجلس، في ختام الاجتماع، على مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل واتساع نطاق منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وبلغ عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة 190,063 مؤمناً عليه في أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بأغسطس 2025. كما ارتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10.4% ليصل إلى 35,015 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 18,585 مستحقاً، بزيادة سنوية نسبتها 2%.

وأبرزت النتائج حجم الدور الذي تضطلع به الهيئة في مجال الحماية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات نحو 5.03 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأشار المجلس إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي مسؤوليات الهيئة، وتبرز دورها المستمر في حماية الحقوق التأمينية، والإسهام في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي طويل الأمد في الدولة.