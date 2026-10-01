29 منتخباً تتنافس في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً

كوالالمبور في الأول من أكتوبر /وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن انطلاق منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً 2027 يوم الإثنين المقبل، بمشاركة قياسية تبلغ 29 منتخباً للتنافس على ثمانية مقاعد مؤهلة إلى النهائيات التي تستضيفها الصين العام المقبل.

وأكد الاتحاد، في بيانه، أن هذا هو العدد الأكبر في تاريخ التصفيات، بزيادة منتخب واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 2019، حيث توزعت المنتخبات على ثماني مجموعات بنظام الدوري المجمع من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات، لينضم إلى المنتخبات الأربعة المتأهلة مباشرة من النسخة الماضية، وهي جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية حاملة اللقب، واليابان الوصيفة، وأستراليا، والصين المضيفة.

ويخوض منتخب الإمارات مشاركته الرابعة في التصفيات والأولى منذ عام 2019، ضمن المجموعة الأولى التي تستضيفها طاجيكستان، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب جمهورية كوريا، يوم الإثنين المقبل، في حين يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره الطاجيكي ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية التي تستضيفها سنغافورة، تلتقي إندونيسيا مع البحرين، بينما تواجه سنغافورة منتخب السعودية.

وتشهد المجموعة الثالثة، التي تستضيفها لاوس، مواجهة الصين تايبيه مع كمبوديا، فيما تضم المجموعة ثلاثة منتخبات فقط بعد انسحاب إيران.

وفي المجموعة الرابعة، التي تستضيفها فيتنام، يلتقي منتخبا قيرغيزستان وجزر ماريانا الشمالية، فيما تواجه فيتنام منتخب فلسطين.

وتشهد منافسات المجموعة الخامسة، التي تستضيفها ماليزيا، لقاء الهند مع العراق، وماليزيا مع سوريا، بينما تشهد المجموعة السادسة في تايلاند مواجهة لبنان مع ماكاو، وتايلاند مع بوتان.

وفي المجموعة السابعة التي تستضيفها ميانمار، يلتقي منتخب غوام مع أصحاب الأرض، على أن يواجه منتخب هونغ كونغ نظيره غوام في الجولة الثانية.

أما المجموعة الثامنة، التي تستضيفها أوزبكستان، فتشهد مواجهة أصحاب الأرض مع الفلبين، قبل أن يلتقي المنتخب الأوزبكي مع بنغلادش في الجولة التالية.

وتقام التصفيات للمرة التاسعة منذ اعتمادها لأول مرة قبل نهائيات عام 2009، في إطار المنافسة على التأهل إلى النسخة الحادية عشرة من البطولة القارية للناشئات تحت 17 عاماً.