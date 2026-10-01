"بنك رأس الخيمة الوطني" يتيح لشركات "راكز" فتح حساب أعمال خلال 60 دقيقة

رأس الخيمة في الأول من أكتوبر / وام/ كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وبنك رأس الخيمة الوطني، عن تسريع الخدمات المصرفية للأعمال وتسهيلها من خلال مبادرة جديدة تتيح للشركات المؤهلة والمسجّلة لدى "راكز" فتح حساب أعمال جارٍ في البنك خلال 60 دقيقة، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة.

وتستهدف الخدمة الشركات الجديدة والقائمة التي تحمل رخصة تجارية صادرة عن "راكز" وتستوفي شروط الاستفادة، والراغبة في بدء تعاملاتها المصرفية مع راك بنك أو نقلها إليه.

وتشمل المزايا المتاحة لشركات "راكز"، فتح حساب أعمال جارٍ خلال 60 دقيقة لأول مرة على مستوى الإمارات، والإعفاء من متطلبات الحد الأدنى للرصيد خلال الأشهر الـ12 الأولى، بالإضافة إلى رسوم شهرية مخفّضة لإدارة الحساب بقيمة 49 درهماً خلال الأشهر الـ12 الأولى، واسترداد نقدي بقيمة 1,000 درهم عند الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 25,000 درهم خلال كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بعد فتح الحساب، والإعفاء من رسوم التحويلات المحلية والدولية ضمن عرض راك بنك الحالي للعملاء الجدد، والساري حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن "راكز" تواصل العمل على تطوير تجربة ممارسة الأعمال وتسهيلها أمام مجتمع أعمالها، ليس فقط في مرحلة التأسيس، بل على امتداد رحلة نمو الشركات وتوسعها، ويشكّل الوصول إلى خدمات مصرفية سريعة وفعّالة تلبي احتياجات الأعمال عنصراً أساسياً في توفير بيئة متكاملة تمكّن الشركات من العمل بكفاءة وثقة.

وأضاف أن الشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني تضيف قيمة نوعية جديدة لشركات "راكز" إذ تتيح للشركات المؤهلة فتح حساب أعمال خلال ساعة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية، كما تمنح المزايا الحصرية المصاحبة لهذه المبادرة الشركات الجديدة والقائمة خيارات أوسع ومزيداً من المرونة والقيمة عند اختيار شريكها المصرفي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد التزام "راكز" المستمر بتعزيز منظومة أعمال متكاملة تتيح لرواد الأعمال والشركات على اختلاف أحجامها الوصول إلى الخدمات والشراكات التي تدعم كفاءة عملياتهم وتمكّنهم من المضي قدماً في خططهم للنمو والتوسع.

من جانبه قال فيشال شاه المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، إن البنك يدرك أهمية السرعة في عالم الأعمال، فروّاد الأعمال وأصحاب الشركات يريدون تكريس وقتهم لتطوير أعمالهم وخدمة عملائهم والاستفادة من الفرص الجديدة، بدلاً من انتظار تفعيل حساباتهم المصرفية.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع "راكز" يتيح البنك للشركات المؤهلة طريقة أسرع للوصول إلى الخدمات المصرفية، مع مزايا تمنحها قيمة مضافة منذ اليوم الأول، وتمهّد هذه الخطوة لعلاقة أوسع مع هذه الشركات، فمع نمو أعمالها يستطيع بنك رأس الخيمة الوطني دعمها بحلول التمويل والخدمات المصرفية للمعاملات والمدفوعات والتجارة، مع الجمع بين سلاسة الخدمات الرقمية والخبرات البشرية التي تحتاج إليها في مختلف المراحل.