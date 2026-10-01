"غرفة رأس الخيمة" و"منظمة آن أربور سبارك" الأمريكية تعززان التعاون الاقتصادي

ميشيغان في الأول من أكتوبر / وام / وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خطاب نوايا، مع منظمة آن أربور سبارك، وهي منظمة إقليمية رائدة للتنمية الاقتصادية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال بين الجانبين.

وقّع خطاب النوايا، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة رأس الخيمة، وفيل سانتر الرئيس التنفيذي للعمليات في آن أربور سبارك، بحضور الدكتور كارل ريختر مستشار العلاقات الدولية في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

ويهدف التعاون إلى تسهيل التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في المنطقتين، وتشجيع تبادل المعرفة ومعلومات السوق، واستكشاف فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجال تطوير الأعمال والابتكار، كما سيدعم التعاون زيارات الوفود التجارية والتواصل المباشر بين الشركات، مما يساعدها على تحديد الشركاء المحتملين والتوسع في أسواق جديدة.

وقال سعادة راشد النعيمي، إن التعاون مع آن أربور سبارك يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في رأس الخيمة للتفاعل مع أحد أنظمة الابتكار وريادة الأعمال الراسخة في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن بناء شراكات دولية تربط شركاتنا بالتقنيات الجديدة والفرص الاستثمارية والخبرات أمر مهم لدعم نموها وتوسعها الدولي، معربا عن التطلع إلى ترجمة هذه الشراكة إلى فرص مجدية لشركات رأس الخيمة.

من جانبه قال بول كروتكو الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة آن أربور سبارك:" إنه لطالما كان لاقتصاد الابتكار في آن أربور امتداد عالمي، فالتقنيات التي يتم تطويرها هنا، والمواهب التي تجتذبها منطقتنا والشركات التي تنمو هنا مرتبطة بالأسواق والفرص حول العالم، والعلاقة مع رأس الخيمة تعزز تلك الروابط الدولية وتوفر فرصاً جديدة لشركات منطقتنا للنمو والتعاون والمنافسة عالمياً".

ويعكس توقيع خطاب النوايا التزام غرفة رأس الخيمة بتعزيز شبكتها الدولية وترجمة الشراكات المؤسسية إلى مبادرات عملية تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الأعمال وتعزيز تنافسية رأس الخيمة.

كما يأتي هذا التعاون بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها رأس الخيمة مع ولاية ميشيغان في فبراير 2025، عندما زارت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر إمارة رأس الخيمة لتعزيز وتشجيع التبادل والتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.