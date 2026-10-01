"مدن" تطلق المرحلة الأولى من مشروع "وديم غاردنز" في جزيرة الحديريات

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أطلقت "مدن" المرحلة الأولى من مشروع "وديم غاردنز"، أحدث مجتمعات الفلل في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والذي يتيح للمشترين للمرة الأولى في الإمارة خيار تملك العقارات على الخارطة بتمويل يصل إلى 75%، وذلك بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية للتمويل خلال ساعتين، من دون رسوم أو التزام بإتمام إجراءات التمويل.

وتمنح "مدن" المشترين الإماراتيين خصماً بنسبة 5% من قيمة العقار، بما يعادل قيمة الدفعة الأخيرة البالغة 5% والمستحقة عند التسليم.

ويقع مشروع "وديم غاردنز" ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "وديم" في جزيرة الحديريات، ويضم المخطط جادة تمتد لمسافة 2.3 كيلومتر، تربط بين المناطق السكنية ومجموعة من المرافق والخدمات المتوفرة ضمن "وديم".

ويضم المشروع فللاً مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، مع خيارات متعددة للتشطيبات الخارجية والتصاميم الداخلية، فيما تحيط به مسارات مخصصة للمشي والجري تمتد بمحاذاة الواجهة المائية وتتخللها مساحات خضراء، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات ضمن مشروع "وديم"، بما يتيح للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية ضمن نطاق متكامل ومترابط.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة" إن مشروع "وديم غاردنز" يمثل مرحلة جديدة ضمن رؤية المجموعة لتطوير جزيرة الحديريات، وترسيخ نهج يقوم على إنشاء مدن نابضة بالحياة من خلال تطوير وجهات متكاملة تتمحور حول احتياجات السكان.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية" إن الشركة حرصت في مشروع "وديم غاردنز" على تطوير نموذج متكامل للحياة العصرية، يجمع بين جودة الحياة وسهولة التنقل والوصول إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، إلى جانب إتاحة فرص للتملك تلبي تطلعات شريحة أوسع من المقيمين والمستثمرين في دولة الإمارات.