مركز جمعة الماجد يستكشف مستقبل فهرسة المخطوطات بتقنيات "دايموند"

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان في القاهرة، محاضرة علمية افتراضية بعنوان "تجربة المعهد الدومنيكي في فهرسة المخطوطات عبر تطبيق دايموند"، بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بالمخطوطات وفهرستها.

واستعرض الأب الدكتور جون نيكولا درويل، الأمين العام للمعهد، خلال المحاضرة تجربة المعهد في فهرسة المخطوطات، متناولاً تطبيق "الكندي/دايموند" ومعايير "IFLA-LRM/RDA" وآليات تكييفها مع النماذج الحديثة للفهرسة.

وتضمنت المحاضرة عرضاً تطبيقياً لآليات فهرسة المخطوطات عبر المنصة، والتعامل مع العناصر الببليوغرافية والخصوصيات الهيكلية للتراث العربي المخطوط، إلى جانب استعراض أبرز النتائج والممارسات الفضلى والآفاق المستقبلية لتطوير الفهرسة الدلالية، بما يسهم في تحسين معالجة المخطوطات وتيسير إتاحتها للباحثين.