سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة، بما يعزز من تطوير منظومتها العلمية والأكاديمية، ويسهم في استمرار تقدمها وتحقيقها للإنجازات المتنوعة على مستوى الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة.

واعتمد سموه توحيد اللوائح، وسلم رواتب الكادر الإداري في جامعة خورفكان، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وأكاديمية الشارقة للتعليم، لتواكب اللوائح الإستراتيجيات والأهداف التي تضعها الإمارة لقطاع التعليم، ولتعمل وفق منظومة موحدة تحقق أفضل النتائج من حيث الكوادر التدريسية والإدارية المتخصصة، وتأهيل الطلبة بأفضل العلوم والمعارف والمهارات، وتوفير بيئة عمل متميزة، وستسهم اللوائح في العمل المشترك لتعزيز الشراكات العالمية مع أفضل مؤسسات التعليم العالي.

كما يسهم توحيد سلم رواتب الكادر الإداري في توفير أفضل الحوافز والأنظمة للعاملين الإداريين في المؤسسات كافة، بالإضافة إلى توحيد الإجازات بما فيها إجازة الحداد بما يتواءم مع إجازات الكادر الحكومي في إمارة الشارقة.

واعتمد سموه سياسة تنظيم وإدارة المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، مما يعزز من حوكمة الإجراءات ووضوحها، ويسهل على كافة المتقدمين الحصول على المنح والخصومات، وبما ينظم إجراءات التقديم عليها بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي.

كما اعتمد سموه ميزانية مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي للعام 2027م، لتسهم في تمكين المجلس من أداء أدواره المهمة في تطوير منظومة التعليم العالي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز علمي رائد.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعبدالله ابراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بو خاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.