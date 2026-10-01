فعالية بالسلع تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتعزز نقل الموروث للأجيال

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / نظّم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ومؤسسة التنمية الأسرية، فعالية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية وتقديرًا لعطائها ودورها في بناء الأسرة وصون هوية المجتمع.

وشهدت الفعالية في مركز المؤسسة بمدينة السلع حضور عدد من سيدات المنطقة، حيث سُلّط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في المجتمع المحلي، ودورها في نقل القيم والمعارف والخبرات إلى الأجيال القادمة، والحفاظ على العادات والتقاليد التي تشكّل جزءًا من الموروث الوطني.

وشهدت الفعالية تنظيم مجلس حواري بعنوان "على نهج أم الإمارات: خارطة طريق الأجيال لمستقبل المرأة الإماراتية"، استهدف استلهام عوامل النجاح والقيم والممارسات التي أسهمت في مسيرة تطور المرأة الإماراتية، والتعرف إلى تجارب الرعيل الأول، وتسليط الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

وتناول المجلس رحلة المرأة الإماراتية من مرحلة البدايات والتحديات، مرورًا بدور القيادة الرشيدة و"أم الإمارات" في تمكين المرأة وعوامل نجاح الرعيل الأول، وصولًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الطموح والأسرة والمجتمع، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين، ومسؤولية الأجيال الجديدة في البناء على ما تحقق وتحويل إرث الأجيال السابقة إلى خارطة طريق للمستقبل.

وتضمن الاحتفال تصديق السيدات والفتيات المشاركات في على ميثاق " نهج أم الإمارات.. من الأجداد إلى الأحفاد" تأكيداً على التزامهن بمواصلة مسيرة المرأة الإماراتية، واستدامة مكتسباتها، وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

وشهد البرنامج ورشًا تراثية تفاعلية بعنوان "ورثناها.. ونورثها بفخر"، إلى جانب ركن تفاعلي جمع بين الأجيال، وأسهم في نقل الحرف التقليدية والروايات الشفوية والقيم المجتمعية والمعارف المرتبطة بالموروث الثقافي، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحافظ على الهوية الوطنية.

وتضمنت الفعالية تكريم خبيرات التراث المشاركات في الجلسة الحوارية، تقديرًا لإسهاماتهن في إثراء الحوار واستعراض تجاربهن وخبراتهن، ونقل جوانب من الموروث والقيم الإماراتية إلى الأجيال الجديدة، كما جرى توزيع هدايا تذكارية على المشاركات بهذه المناسبة.