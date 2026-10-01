لاعبو الإمارات: المرحلة المقبلة أصعب ونسعى لمواصلة المشوار في "خليجي 27"

جدة في الأول من أكتوبر/ وام / أكد لاعبو منتخب الإمارات لكرة القدم أن المرحلة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" ستكون أكثر صعوبة، بعد ختام منافسات الدور الأول والتأهل إلى الدور نصف النهائي متصدرين للمجموعة الثانية، مشددين على مواصلة العمل والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام منتخب عُمان.

واختتم منتخب الإمارات الدور الأول بالتعادل مع نظيره القطري 1-1 أمس، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية، ويضرب موعداً مع المنتخب العُماني، وصيف المجموعة الأولى، في نصف النهائي يوم "السبت" المقبل.

وقال علي صالح، الحائز جائزة أفضل لاعب في المباراة وصاحب هدف منتخب الإمارات في مرمى نظيره القطري إن الفريق كان يتطلع إلى تحقيق الفوز، لكنه راضٍ عن حصد نقطة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مؤكداً أن التركيز الآن ينصب على المباراة المقبلة وتقديم مستوى أفضل.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني على التشكيلة لم تؤثر في أداء المنتخب، في ظل امتلاك جميع اللاعبين المشاركين للخبرة الدولية، وقال: لم نشعر بفارق كبير، وحاولنا التسجيل ولعبنا من أجل الفوز، لكن الحمد لله على النقطة، وإن شاء الله نعوض في المباراة المقبلة.

وأشاد علي صالح بأداء زملائه، مؤكداً أن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، مشيرا إلى أن الشباب ما قصروا، وإن شاء الله نكمل على نفس الاستمرارية، سعياً لتحقيق طموحات المنتخب وجماهيره.

وأعرب حمدان المقبالي، حارس مرمى منتخب الإمارات، عن سعادته بالتأهل، وقال: نستحق هذه الفرحة، ونتطلع إلى الوصول بعيداً في البطولة.

وأضاف أن المنتخب كان يطمح إلى حصد النقاط الثلاث، لكنه لم يحالفه الحظ، مشيراً إلى قوة المنتخب القطري وصعوبة المباراة، التي اتسمت بالحماس والرغبة من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية ، مؤكدا أن أجواء المنتخب تتميز بالهدوء والتركيز والانسجام، مشيرا إلى أن دولة الإمارات، الدولة أعطتنا ووقفت معنا، ولا يوجد لاعب يبخل بالعطاء في الملعب من أجلها، ونحن مجموعة متكاملة وعائلة واحدة وعلى قلب واحد.

وأشار إلى أن التأهل بصدارة المجموعة يمثل نهاية مرحلة وبداية أخرى، وقال: «أنهينا النصف الأول من البطولة، والآن نبدأ مرحلة جديدة في نصف النهائي».

وأكد عبدالله حمد أن منتخب الإمارات قدم مباراة كبيرة أمام قطر، وقال: كنا مسيطرين على المباراة وتحكمنا في مجرياتها، وحصلنا على فرص لم نستغلها، لكننا وقفنا كمجموعة واحدة، وإن شاء الله القادم أفضل.

وأشاد حمد بقوة منتخب الإمارات وتجانس عناصره، مؤكداً أن جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء، قدموا مستويات مميزة، وقال إن المجموعة تضم 25 إلى 26 لاعباً، والجميع يشجع من يشارك ويقف إلى جانبه.

وعن مواجهة عُمان في نصف النهائي، أكد عبدالله حمد احترامه لجميع المنتخبات، وقال: نحترم كل المنتخبات، لكننا قادرون على تحقيق الكأس إن شاء الله، مشيراً إلى أن التعامل مع ترشيح المنتخب للمنافسة على اللقب يمثل دافعاً إيجابياً لتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة.