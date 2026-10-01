هيئة الرعاية الأسرية تطلق الحلقة الخامسة من بودكاست "وتين"

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي عن بثّ الحلقة الخامسة من بودكاست "وتين"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ تماسك الأسر واستقرارها من خلال تزويد أفرادها بمعلومات ومحتوى مفيد وهادف يرتبط باحتياجاتهم، يعكس حقائق الحياة اليومية، وانسجاماً مع أهداف "عام الأسرة".

واستضافت الحلقة الخامسة سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، في حوارٍ أداره الإعلامي خالد الرميثي تحت عنوان "الأسرة أولاً: بناء مجتمع يبدأ من المنزل"، وتناول سبل تعزيز العلاقة بين الآباء والأمهات وأبنائهم في ظل متطلبات الحياة المعاصرة وتنامي حضور التقنيات الحديثة في عالم اليوم.

كما سلطت الحلقة الضوء على أهمية تمضية وقت جيّد مع الأبناء، والحوار المفتوح معهم، وفهم اهتماماتهم وتنميتها، والحفاظ على الحضور الفاعل في حياتهم رغم مشاغل الحياة اليومية، إلى جانب استعراض الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في دعم الحياة الأسرية عند استخدامها ضمن حدود صحية ومتوازنة. وشاركت سعادة حصة خلال الحلقة رؤى مستمدة من خبرتها المهنية وتجربتها بصفتها أماً لثلاثة أبناء.

ويهدف بودكاست "وتين" إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الأسرية اليوم، وتقديم إرشادات عملية ونقاشات ثرية ضمن حوارات شيقة. ومن خلال هذه المنصة، تسعى هيئة الرعاية الأسرية إلى تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع مختلف التحديات بثقة ووعي أكبر، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.