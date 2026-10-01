جمعية الصحفيين الإماراتية تختتم برنامج التوجيه الذكي لجيلي "زد" و"ألفا"

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص التوجيه الذكي.. أساليب التربية المناسبة لجيلي "زد" و"ألفا"، الذي نظمته في مقرها بدبي، وقدمه الدكتور أسامة عزام، رئيس مجلس إدارة "أكت للتدريب وتقنية المعلومات"، واستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص جمعية الصحفيين الإماراتية على توسيع نطاق برامجها التدريبية والتوعوية، بما يتجاوز تطوير المهارات المهنية، وتعزيز الوعي بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.

وأكدت سعادة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن دورها لا يقتصر على تطوير المهارات المهنية للصحفيين والإعلاميين، وإنما يمتد ليشمل مختلف الجوانب التي تمس حياتهم وأسرهم ووعيهم المجتمعي.

وقالت: نحن أمام جيل جديد يعيش في عالم مختلف، جيل نشأ مع التكنولوجيا، ويتلقى المعرفة بسرعة، ويتعامل مع مصادر متعددة للمعلومات، وله لغته الخاصة وطرائق مختلفة في التفكير والتعبير والتواصل.

وخلال فعاليات اليوم الأول من البرنامج، تناول الدكتور أسامة عزام مجموعة من المحاور المتعلقة بالتربية في العصر الرقمي، مركزاً على أهمية تمكين أولياء الأمور والمربين من الأدوات والأساليب الحديثة التي تساعدهم على فهم احتياجات الأبناء والتعامل مع التحديات التي يواجهونها في البيئة الرقمية.

وشهد اليوم الثاني تنظيم ورش عمل متخصصة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي والتربية السلوكية، بهدف مساعدة المشاركين على فهم التحولات التي يشهدها عالم التكنولوجيا، والتعرف إلى السبل المناسبة للتعامل معها داخل الأسرة.

وشهد البرنامج تفاعلاً إيجابياً واسعاً من المشاركين، الذين تفاعلوا مع محاوره وموضوعاته من خلال النقاش وطرح الأسئلة وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه الأسرة في ظل الانتشار المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.