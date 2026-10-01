"الهلال الأحمر" يطلق فعاليات الدورة الـ15 من جائزة عون للخدمة المجتمعية على مستوى الدولة

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فعاليات الدورة الـ15 من جائزة عون للخدمة المجتمعية، على مستوى الدولة للعام الدراسي 2026-2027.

ويتناول موضوع جائزة عون للخدمة المجتمعية عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية، التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تتنافس المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعات في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني المبادرات التي تساهم في تعزيزها.

جاء الإعلان عن إطلاق جائزة عون للخدمة المجتمعية، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد سعادة عمير محمد المهيري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر، اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، وقال : تجد جائزة عون الدعم والمساندة من المسؤولين في الهيئة، باعتبارها من المبادرات الرائدة التي تساهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والتطوعية.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تهدف من خلال تنظيم جائزة عون للخدمة المجتمعية سنويا، لتشجع روح الإبداع والابتكار والمنافسة بين الطلاب، وحفزهم على تبني المبادرات التي تخدم مجتمعهم ووطنهم وتعمل على تعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق أهداف ومبادئ الاستدامة في العمل التطوعي وتعزيز الأثر الإنساني.

وقال إنه في كل عام يتنافس الطلاب من خلال الجائزة في عدد من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، لافتا إلى أن المشاركة في فعاليات الجائزة تزداد سنويا من قبل المدارس ومن أبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه في الدورة الماضية شاركت 310 مؤسسات تعليمية في الجائزة، وبلغ عدد أفراد فريق الهلال الطلابي على مستوى الدولة 83 ألفاً و637 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي شكلت فرق الهلال الطلابي 331 مؤسسة، شملت المدارس ورياض الأطفال ومراكز أصحاب الهمم، إلى جانب 6 من أندية الهلال الطلابي في الجامعات، وبلغ عدد الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها خلال الدورة السابقة من الجائزة 342 فعالية.

وقال نائب الأمين العام إن هذا يوضح بجلاء التوسع الرأسي والأفقي في مستوى برامج ومجالات الجائزة من ناحية، ومشاركة المؤسسات التعليمية والطلاب في فعالياتها من ناحية أخرى.

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تكون الجائزة في دورتها الحالية أكثر تميزاً وثراءً في المشاركات والنتائج المرجوة، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع شركاء الهلال الأحمر في تنظيم جائزة عون للخدمة المجتمعية.