"برجيل" توسع شبكة جراحات اليوم الواحد بـ6 مراكز جديدة في الإمارات والسعودية

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أعلنت "برجيل القابضة" توسيع شبكة مراكز جراحات اليوم الواحد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بإضافة 4 مراكز جديدة في الإمارات ومركزين في السعودية، ضمن خطة متوسطة المدى تستهدف تطوير منصة إقليمية متخصصة في خدمات الرعاية للمرضى الخارجيين وجراحات اليوم الواحد.

وفي إطار التوسع، وحدت "برجيل" مراكزها الأربعة الحالية في الإمارات ضمن قطاع أعمال متخصص، يضم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في جزيرة الريم، ومركز الشهامة، ومركز الظفرة، ومركز الظاهر في العين، بهدف توحيد الإشراف السريري والتشغيلي والإدارة المالية وأطر المساءلة المتعلقة بالجودة وتجربة المرضى والنمو والأداء المالي.

ويستهدف الهيكل الموحد توحيد المسارات السريرية، وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية، وتعزيز المشتريات وتخطيط القوى العاملة، إلى جانب رفع وضوح التكاليف والربحية، بما يتيح توزيع خدمات الرعاية بكفاءة أكبر عبر شبكة "برجيل".

وتتيح مراكز جراحات اليوم الواحد إجراء العمليات الاختيارية والإجراءات طفيفة التوغل التي لا تستدعي مبيت المريض، بما يحرر طاقة استيعابية في غرف العمليات والأسرة بالمستشفيات الكبرى لتوجيهها إلى الحالات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب رعاية من المستويين الثالث والرابع.

وتوفر المنصة الموحدة نموذجًا تشغيليًا قابلًا للتطبيق والتوسع عند تطوير منشآت جديدة أو إقامة شراكات في الإمارات وأسواق مختارة بدول مجلس التعاون الخليجي، مع اعتماد إطار موحد للجودة السريرية والإدارة المالية وقياس الأداء، والحفاظ على المرونة اللازمة لمتطلبات الأسواق المحلية والتخصصات المختلفة.

وفي السعودية، تبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لكل مركز من مراكز "برجيل ون" لجراحة اليوم الواحد نحو 140 مليون درهم، فيما يتوقع أن يتجاوز الإيراد السنوي لكل مركز عند بلوغ النضج التشغيلي 200 مليون درهم، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ نحو 20%.

ويأتي التوسع ضمن برنامج النمو متوسط المدى لـ"برجيل"، الذي يشمل 18 أصلًا في قطاعات متعددة للرعاية الصحية في الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع تطوير منصات متخصصة للرعاية الصحية إلى جانب شبكة المستشفيات.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"برجيل القابضة"، إن المنصة تتماشى مع خطط المجموعة للتوسع، من خلال تقديم الإجراءات المناسبة في بيئة متخصصة تركز على الرعاية في اليوم نفسه، مع توجيه قدرات المستشفيات الكبرى نحو الحالات الأكثر تعقيدًا، فيما يتولى آرون لوبو وبافان شارما والدكتور عمر بلدو القيادة التشغيلية والمالية والسريرية للمرحلة المقبلة.