"إي آند" تستقطب المواهب الإماراتية بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في "رؤية 2026"

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / اختتمت مجموعة "إي آند" مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من معرض "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقبل جناح المجموعة طلبة الجامعات والخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، الذين تعرفوا على المسارات المهنية والفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

واستعرضت "إي آند" خلال مشاركتها مجموعة من فرص العمل والتدريب والبرامج التطويرية التي تتيح للمواهب الإماراتية اكتساب خبرات عملية وبناء مسارات مهنية متخصصة في المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً.

وشملت هذه الفرص وظائف وبرامج في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني وتجربة المتعاملين، إلى جانب فرص أخرى في مجالات الأعمال والإدارة، فضلاً عن الفرص المتاحة من خلال الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" وبرامج التدريب الداخلي والخريجين التابعة للمجموعة.

وشهد جناح "إي آند" إقبالاً لافتاً من الكفاءات الوطنية، حيث استقبل جناح المجموعة أكثر من 2000 متقدم، وأجريت المقابلات الوظيفية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال أيام المعرض، بما يعكس اهتمام المواهب الإماراتية ببناء مسارات مهنية في قطاع التكنولوجيا، ورغبتها في اكتساب الخبرات التي تؤهلها للمساهمة في القطاعات المستقبلية.