تعاون بين حي دبي للتصميم والجامعة الكندية بدبي لتمكين المواهب الناشئة

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / وقع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية دبي، بهدف دعم وتمكين المواهب الناشئة في مجال التصميم وتعزيز ارتباطها بالقطاع الإبداعي وسوق العمل.

وتشكل المذكرة بداية تعاون بين حي دبي للتصميم وكلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في الجامعة، لإعداد وتنفيذ برنامج سنوي يضم فعاليات ومعارض وورش عمل وأنشطة متنوعة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية تتيح للطلبة فرص التدريب العملي لدى الشركات العاملة في الحي، بما يمكنهم من اكتساب خبرات مهنية وتعزيز فرصهم الوظيفية.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن المواهب الناشئة تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الإبداع ومستقبل الصناعات الإبداعية في المنطقة، مشيرة إلى أن التعاون يعزز الشراكات مع المؤسسات التعليمية ويدعم مكانة دبي وجهة عالمية للتميز في التصميم، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية قطاع التصميم 2033.

من جانبه، قال البروفيسور كريم شيلي، الرئيس ونائب رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الكندية دبي، إن الشراكة تعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقاتها في سوق العمل، وتتيح للطلبة خوض تجارب واقعية والتعاون مع قادة القطاع.

وتأتي الشراكة امتداداً لتعاون سابق بين الجانبين، شهد استضافة معرض «تصميم المستقبل» لمشاريع خريجي كلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي لعام 2026.