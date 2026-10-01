شراكة بين "مبادلة وترف وكيرزنر" لتطور مساكن "ون آند أونلي" بجزيرة المارية

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة "ترف" للعقارات، الذراع العقارية لمجموعة ياس القابضة، عن توقيع شراكة مع "كيرزنر الدولية القابضة المحدودة"، المتخصصة في تطوير وتشغيل العقارات السكنية والفندقية الفاخرة، لإطلاق مجموعة جديدة من مساكن “ون آند أونلي” الخاصة في جزيرة المارية بأبوظبي.

وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة ضمن مسيرة تطوير الجزيرة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات المتكاملة للعيش والعمل والاستثمار.

وتم الإعلان عن المشروع خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت على هامش معرض جودة الحياة والاستثمار “ليفكس 2026”، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة، ووسام الديك، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة ترف، وخوان أغيلار، رئيس قسم العقارات في شركة كيرزنر الدولية.

وقّع الاتفاقية كل من علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، ولو بينغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ياس القابضة، وفيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية.

وتجمع هذه الشراكة بين دور “مبادلة” بصفتها المطور الرئيسي لجزيرة المارية، وخبرة “ترف” في التطوير العقاري، ونهج علامة “ون آند أونلي” في الضيافة الفاخرة والمعيشة السكنية الراقية، بما يدعم التطوير المستمر للجزيرة من خلال التعاون مع شركاء عالميين لإثراء عروضها السكنية والترفيهية.

ويقع المشروع في إحدى أبرز الوجهات المطلة على الواجهة البحرية في أبوظبي، ويوفر لسكانه اتصالاً مباشراً بقلب جزيرة المارية وشبكة المواصلات، إلى جانب تجربة سكنية ترتكز على الخصوصية، والإطلالات البانورامية، والخدمات الراقية، والمساحات الطبيعية، كما يرتبط مباشرة بمركز “الغاليريا”، بما يتيح سهولة الوصول إلى مرافق التسوق والمطاعم ووجهات الترفيه التي تحتضنها الجزيرة.

وصُمم المشروع بما ينسجم مع طبيعة موقعه المتميز، إذ يرتفع البرج إلى نحو 230 متراً ويضم 44 طابقاً، ويوفر إطلالات واسعة على الخليج العربي والقنوات المائية المحيطة وأفق مدينة أبوظبي، فيما تتناغم عناصره المعمارية، التي تعتمد درجات الطين الدافئة والمعادن والزجاج بلون اللؤلؤ، مع تغيرات الإضاءة وأجواء المدينة.

كما يضم المشروع منطقة مرتفعة تضم حدائق وشرفات ومرافق للرفاهية والتواصل الاجتماعي، صُممت لتكون امتداداً للتجربة السكنية، بما يوفر بيئة هادئة ومتكاملة تحافظ في الوقت نفسه على ارتباط السكان بمحيط المشروع.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة، إن التطور المستمر لجزيرة المارية يقوم على اختيار الشركاء المناسبين والاستفادة من الخبرات المتخصصة لإثراء مقومات الجزيرة وتعزيز تنوعها.

وأضاف أن الشراكة مع “ترف” وكيرزنر تعكس دور “مبادلة” كشريك فاعل ومفضل، ونهجها في التعاون مع مؤسسات عالمية قادرة على تقديم قيمة مضافة للجزيرة، مشيراً إلى أن علامة “ون آند أونلي” تعد من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الضيافة الفاخرة، وأن دخولها إلى جزيرة المارية سيشكل إضافة نوعية للمشهد السكني المتنامي في الجزيرة.

وأكد أن المشروع سيقدم تجربة سكنية تجمع بين سهولة الوصول التي تتميز بها جزيرة المارية، وأسلوب الحياة العصري الذي توفره، وبين الخصوصية والتصميم الراقي ومستوى الخدمات الذي تشتهر به “ون آند أونلي”، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في المرحلة المقبلة من تطوير الجزيرة، من خلال توسيع خياراتها السكنية وتعزيز مكانتها وجهةً رائدة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

وقالت لو بينغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ياس القابضة، إن المشروع يجمع بين رؤية “مبادلة” طويلة الأمد لتطوير جزيرة المارية، وخبرة “ترف” في التصميم والتطوير، وتجربة كيرزنر في ابتكار وجهات “ون آند أونلي”، بما يعكس طموحاً مشتركاً لإنشاء وجهة سكنية ذات قيمة استثنائية ومستدامة.

وقال خوان أغيلار، رئيس قسم العقارات في شركة كيرزنر الدولية، إن الشركة تفخر بالشراكة مع “ترف” و”مبادلة”، لما يجمع الأطراف الثلاثة من رؤية مشتركة لإنشاء وجهات استثنائية والتزام طويل الأمد تجاه أبوظبي.

وأكد أن المشروع سيجمع بين سهولة الوصول إلى المدينة، بما في ذلك الارتباط المباشر بمركز “الغاليريا”، وبين الخصوصية، والتصميم المدروس، والخدمات والتجارب المميزة التي تشتهر بها علامة “ون آند أونلي”، بما يعزز مكانة مشروع جزيرة المارية السكني ويقدم تجربة معيشية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.