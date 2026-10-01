غرفة الفجيرة تطلق "الدبلوم المهني لريادة الأعمال"

الفجيرة في الأول من أكتوبر/ وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة البرنامج التدريبي المبتكر "الدبلوم المهني لريادة الأعمال"، لتأهيل وتمكين 25 شاباً وشابة من المواطنين، وبصفة خاصة من إمارة الفجيرة، بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس مشاريع تنافسية ومستدامة.

ويُنظم البرنامج بدعم وشراكة إستراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الفجيرة و"مجرى" – لجنة الأثر المستدام في الفجيرة، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وبالتعاون مع أكاديمية "هاير إنوفيشن"، في إطار الجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية الشابة في الاقتصاد المحلي ومسارات التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والاستدامة، من خلال تزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات السوق وإدارة المشاريع بكفاءة، بما يواكب التوجهات التنموية للدولة ويدعم ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في إمارة الفجيرة.

وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تمكين الشباب المواطن وفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول عالم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.

وقال إن الغرفة تعمل على توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات التطبيقية التي تساعدهم على التعامل مع تحديات السوق وتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، مؤكداً أهمية تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع ريادة الأعمال ودعم مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المشاركين سيحصلون، عقب استكمال متطلبات البرنامج، على شهادات معتمدة من أكاديمية «هاير إنوفيشن» ومعهد التنمية المهنية في المملكة المتحدة، بما يعزز مهاراتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل وريادة الأعمال.

ويتضمن "الدبلوم المهني لريادة الأعمال" رحلة تدريبية وتطويرية مكثفة تجمع بين ورش العمل التفاعلية والجلسات التوجيهية والتطبيقات العملية، بمشاركة متخصصين وخبراء في ريادة الأعمال، مع التركيز على تحويل الفرص إلى أفكار تجارية قابلة للتنفيذ، والتخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية، وبناء الهوية التجارية، وإدارة المشاريع الناشئة، واستراتيجيات التسويق وتطوير المنتجات.

ويتناول البرنامج أساسيات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة الأعمال، والإجراءات القانونية والتشريعات المرتبطة بتأسيس المشاريع الريادية، إلى جانب مبادئ الإدارة الفعالة وإدارة الموارد البشرية، بما يمنح المشاركين رؤية متكاملة لمراحل تأسيس المشروع وتطويره وإدارته واستدامته.