منح "علامة دبي الوقف" للسيدة صوفيا عداس تقديراً لإسهاماتها الإنسانية والمجتمعية

دبي في الأول من اكتوبر / وام / منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للسيدة صوفيا سارة عداس "علامة دبي للوقف" تقديراً لإسهاماتها النوعية في العمل الإنساني والمجتمعي ودعمها للمبادرات التي تستهدف فئة العمال وذوي الدخل المحدود بما يعكس نموذجاً فاعلاً للعطاء المستدام وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة تقديراً لجهود عداس في إطلاق ودعم عدد من المبادرات الإنسانية من أبرزها "عمرة لأجل العمال" و"مياه لأجل العمال" التي تسهم في تلبية احتياجات فئة العمال وتحسين جودة حياتهم وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وتسهم مبادرات عداس في توفير فرص أداء مناسك العمرة للعمال من ذوي الدخل المحدود إلى جانب توفير مياه الشرب والاحتياجات الأساسية للعمال بما يجسد نهجاً إنسانياً يقوم على الوصول إلى الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها وكرامتها الإنسانية.

وأعرب سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن فخره بتكريم النماذج المجتمعية التي تجعل من العطاء نهجاً مستداماً ومن المبادرات الإنسانية وسيلة لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان.

من جانبها أكدت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أن تجربة صوفيا عداس تمثل نموذجا ملهما للعطاء الذي يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى صناعة أثر مستدام في حياة المستفيدين، ويجسد منح "علامة الوقف" تقديراً لهذا النموذج من المبادرات الإنسانية التي تعكس روح الوقف وقيمه وتشجع أفراد المجتمع على تحويل مبادراتهم الإنسانية إلى أثر مستدام يخدم الإنسان والمجتمع.

وتجسد "علامة دبي للوقف" إحدى الأدوات التي تسهم في تعزيز ثقافة الوقف والعطاء والتعريف بالمبادرات والممارسات المجتمعية ذات الأثر وتشجيع أصحاب المبادرات الانسانية على تطوير أعمالهم بما يحقق استدامة النفع وتعظيم أثره في المجتمع.

من جانبها أعربت صوفيا سارة عداس عن اعتزازها بالحصول على "علامة دبي للوقف"، مؤكدة أن هذا التكريم يشكل حافزا لمواصلة وتوسيع المبادرات الإنسانية الموجهة لخدمة فئة العمال وذوي الدخل المحدود.

كما أعربت عن سعادته بالحصول على علامة دبي للوقف التي تمثل تقديراً لكل جهد إنساني يسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين.