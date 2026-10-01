"يوروستات": ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 4 % خلال الربع الثاني

بروكسل في الأول من أكتوبر / وام / ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 4.0%، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، كما سجلت نموا ربع سنوي بنسبة 1.1% و1.2% على التوالي، وفقا لبيانات "يوروستات" التي أكدت استمرار الاتجاه الصعودي للعقارات في غالبية دول الاتحاد رغم التباطؤ الطفيف.

وأظهرت البيانات ارتفاع الأسعار سنويا في 23 دولة بصدارة البرتغال (16.5%)، وبلغاريا (15.5%)، وليتوانيا (14.3%)، مقابل تراجعها في فنلندا (2.7%)، ولوكسمبورغ (2.2%)، وفرنسا (0.8%).

وعلى أساس ربع سنوي، تصدرت ليتوانيا وبلغاريا ورومانيا قائمة الارتفاعات، بينما سجلت الأسعار تراجعا في المجر وفرنسا.