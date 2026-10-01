عبدالمنعم الهاشمي: إنجاز أبطال الجوجيتسو في اليوم الأول فرحة وطن وثمرة دعم القيادة الرشيدة

ناغويا في الأول من أكتوبر/ وام / أكد سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الإمارات اليوم الأول بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي–ناغويا 2026" يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات، ويجسد المكانة التي وصلت إليها الدولة في رياضة الجوجيتسو، بعد حصد خمس ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وميداليتين فضيتين، في يوم يعد الأبرز في تاريخ المشاركات الإماراتية بالألعاب الآسيوية.

وقال عبدالمنعم الهاشمي إن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية، ووفرت جميع مقومات النجاح، حتى أصبحت الإمارات اليوم أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، ورسخت مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، ومركزا لصناعة الأبطال، وتطوير الكفاءات، واستضافة أكبر البطولات الدولية والقارية.

وأضاف: اليوم هو يوم فرحة للإمارات كلها، وليس لأسرة الجوجيتسو فقط؛ لقد نجح أبناؤنا وبناتنا في إدخال السعادة إلى قلوب شعب الإمارات، وإهداء قيادتنا الرشيدة إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية؛ هؤلاء الأبطال كانوا على قدر الثقة والمسؤولية، وأثبتوا مرة أخرى أن الجوجيتسو يبقى دائما في الموعد، ويفي بوعوده، ويعتلي منصات التتويج كلما نادى الوطن.

وأشاد الهاشمي بالأداء المتميز الذي قدمه جميع اللاعبين واللاعبات، مؤكدا أن كل ميدالية جاءت نتيجة سنوات من العمل المتواصل والانضباط والالتزام؛ وقال: أوجه الشكر إلى لاعبينا ولاعباتنا الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في الإصرار والعطاء، كما أتوجه بالشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، التي عملت بصمت وإخلاص طوال أشهر الإعداد، وإلى أسر اللاعبين التي تحملت الكثير من التضحيات، وكانت شريكاً حقيقياً في هذا النجاح، من خلال دعم أبنائها والوقوف إلى جانبهم حتى وصلوا إلى منصات التتويج.

كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به سفارة دولة الإمارات لدى اليابان، وعلى رأسها سعادة شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، مؤكدا أن ما قدمته السفارة للبعثة يعكس روح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة؛ وقال: نثمن كثيراً المتابعة اليومية والاهتمام الكبير الذي أولته السفارة للبعثة منذ وصولها إلى اليابان، كما نعتز بزيارة سعادة السفير الفهيم للاعبين في مقر التدريبات، وحرصه على مشاركتهم التدريب مرتديا بدلة الجوجيتسو، في رسالة ملهمة رفعت الروح المعنوية، وعكست حجم الاهتمام الرسمي الذي يحظى به أبناء الإمارات أينما وجدوا.

وأكد الهاشمي أن الإنجاز الذي حققه اللاعب أحمد خليفة أنديز كان من أكثر اللحظات التي أسعدته خلال منافسات اليوم الأول؛ وقال: بصراحة، كانت الميدالية الذهبية التي حققها أحمد خليفة أنديز هي المفاجأة الأجمل بالنسبة لي، لأنه قدم أداء استثنائيا أمام منافسين أقوياء، واستحق هذا التتويج بكل جدارة، أما بقية اللاعبين واللاعبات، فقد كنت على ثقة بقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج، لما يمتلكونه من سجل حافل بالإنجازات، وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى، كما أن بلقيس عبدالله أوفت بوعدها الذي كانت قد قطعته على نفسها منذ 3 سنوات حينما حققت الفضية في آسياد هانجتشو عام 2023.

وأضاف: هذا الإنجاز يمنحنا دافعاً معنوياً كبيراً، لكنه في الوقت نفسه يضاعف حجم المسؤولية، لذلك أدعو الجميع، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، إلى طي صفحة الفرحة بما تحقق اليوم، والتركيز الكامل على منافسات اليومين الثاني والثالث، لأن أمامنا فرصة لمواصلة كتابة التاريخ، وتعزيز رصيد الإمارات من الميداليات.

واختتم سعادته تصريحه برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على ما توليه من اهتمام استثنائي بالرياضة والرياضيين، مؤكدا أن كل إنجاز يتحقق باسم الإمارات هو ثمرة مباشرة لهذا الدعم والرؤية الحكيمة، وشدد على أن أسرة الجوجيتسو ستواصل العمل والعطاء للحفاظ على ريادة الإمارات قارياً وعالمياً، ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية، بما يليق بمكانتها وريادتها.