اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المنغولي

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة أناند أمغالان سفير جمهورية منغوليا بالدولة، الفرص الاستثمارية، وآليات تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الاماراتي والمنغولي.

وخلال اللقاء الذي حضره أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد، وعدد من المسؤولين، أشار حميد بن سالم إلى أن رغبة أصحاب الأعمال الإماراتيين في التعرّف على فرص الاستثمار في منغوليا والمزايا الممنوحة للمُستثمرين الأجانب، موضحا أن غرف الإمارات تُشجّع المُستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار في منغوليا، فضلاً الى حرص القطاع الخاص الإماراتي على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع، بما يلبّي المصالح المشتركة لأصحاب الأعمال في البلدين الصديقين.

ولفت إلى مزايا الاستثمار في دولة الإمارات وما تحظى به من موقع إستراتيجي متميز باعتبارها بوابة للدخول إلى أسواق المنطقة، داعيًا إلى تكثيف زيارة الوفود التجارية بين البلدين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق شراكات واعدة بين أصحاب الأعمال الاماراتيين ونظرائهم المنغوليين، مع امكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرفة الوطنية المنغولية للتجارة والصناعة.

من جانبه، أشاد سعادة أناند أمغالان بجهود اتحاد غرف الإمارات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توطيد هذه العلاقات على مختلف المستويات بما يعود بالخير والنفع على البلدين الصديقين.