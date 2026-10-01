الإمارات تحرز فضية الفرق في قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

طوكيو في الأول من أكتوبر/ وام / أحرز منتخب الإمارات لقفز الحواجز الميدالية الفضية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ20 “آيتشي–ناغويا 2026”، بعد منافسة قوية امتدت حتى الفارس الأخير في النهائي الذي أقيم اليوم على ميدان JRA Equestrian Park بالعاصمة اليابانية طوكيو، فيما احتفظ المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية.

ومثل منتخب الإمارات كل من الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم على صهوة Cornet XL، وحميد عبدالله خليفة المحيري على Mentos، وعبدالله حميد المحيري على Hudson de Vains، وعمر عبدالعزيز المرزوقي على Enjoy de la Mure، حيث قدم الفريق خمسة أشواط نظيفة على مدار الجولتين، وأنهى المنافسات برصيد أربعة أخطاء فقط، متقدماً على منتخب اليابان صاحب الأرض.

واستهل المنتخب الإماراتي المنافسات بقوة، إذ دخلت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم الميدان كأول فارسة للفريق، وأنهت جولتها مع Cornet XL بأربعة أخطاء في زمن بلغ 73.92 ثانية، قبل أن يحقق زملاؤها ثلاثة أشواط نظيفة متتالية، حيث سجل حميد عبدالله خليفة المحيري مع Mentos زمناً قدره 71.95 ثانية، ثم عبدالله حميد المحيري مع Hudson de Vains بزمن 73.42 ثانية، وأخيراً عمر عبدالعزيز المرزوقي مع Enjoy de la Mure بزمن 71.91 ثانية.

وبعد استبعاد أعلى نتيجة وفق نظام المسابقة، أنهى منتخب الإمارات الجولة الأولى من دون أي أخطاء، ليتصدر الترتيب مناصفة مع المنتخب السعودي ويتأهل إلى الجولة الثانية.

وفي الجولة الحاسمة، عادت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم لتفتتح مشاركات المنتخب الإماراتي، وقدمت شوطاً نظيفاً مع Cornet XL بزمن 74.49 ثانية، قبل أن يواصل حميد عبدالله خليفة المحيري الأداء المميز ويحقق شوطاً نظيفاً آخر مع Mentos بزمن 71.38 ثانية، محافظاً على رصيد الفريق الخالي من الأخطاء.

وشهدت الجولة الثالثة إسقاط عبدالله حميد المحيري مع Hudson de Vains لحاجز واحد، لينهي الشوط بأربعة أخطاء في زمن 72.90 ثانية، ولتتعلق آمال المنتخب الإماراتي بالثنائي الأخير عمر عبدالعزيز المرزوقي وEnjoy de la Mure، إذ كان تحقيق شوط نظيف كفيلاً بإنهاء المنافسات من دون أخطاء، مع إمكانية اللجوء إلى جولة فاصلة على الميدالية الذهبية.

ورغم الأداء القوي، أسقط الثنائي حاجزاً واحداً أيضاً، وأنهى الشوط بأربعة أخطاء في زمن 73.94 ثانية، ليختتم المنتخب الإماراتي المنافسات برصيد أربعة أخطاء. ومع تفوقه على اليابان في الزمن الإجمالي، ضمن المنتخب الإماراتي الميدالية الفضية، فيما بقيت هوية صاحب الذهبية معلقة حتى مشاركة الفارس السعودي الأخير رمزي الدهامي الذي حسم النتيجة بعدما قدم شوطاً نظيفاً منح منتخب بلاده واحتفظ بلقب دورة الألعاب الآسيوية، ليكتفي المنتخب الإماراتي بالميدالية الفضية بعد أداء قوي طوال المنافسات.

وأنهى منتخب الإمارات المنافسات برصيد أربعة أخطاء وزمن إجمالي بلغ 218.77 ثانية، متقدماً على المنتخب الياباني الذي نال الميدالية البرونزية برصيد الأخطاء نفسه، لكن بزمن إجمالي 226.12 ثانية، فيما توج المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية بعدما أكمل الجولتين من دون إضافة أي خطأ إلى رصيده.

وأشاد ويليام فانيل، مدير منتخب الإمارات لقفز الحواجز، بالأداء الجماعي للفريق، مؤكداً أن المنتخب كان قريباً للغاية من إحراز الميدالية الذهبية.

وقال: جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالميدالية الذهبية، لكن ذلك لم يتحقق. الجميع قدم مستوى جيداً، إلا أن هذه الرياضة تحتاج أيضاً إلى قدر من التوفيق. قبل الجولة الأخيرة مع عمر و"Enjoy de la Mure" اعتقدنا أننا سنتجه إلى جولة فاصلة مع منتخب السعودية، لكن هذه هي طبيعة منافسات قفز الحواجز، فخطأ واحد غير متوقع قد يغير كل شيء.

وأضاف: جميع الفرسان أسهموا في نتيجة الفريق اليوم، وهذا أمر يدعو إلى الارتياح، وكانت نتائج الجميع مؤثرة. أعتقد أن الفرسان قدموا أداءً متميزاً. وبعد المشاركة في بطولة العالم ثم الحضور إلى هنا، أثبتنا أن الفريق يتمتع بالقوة والعمق. كما نمتلك في الإمارات فرساناً آخرين قادرين على تمثيل المنتخب بكفاءة، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة بالمستقبل.

وتعد هذه الميدالية الفضية إنجازاً جديداً لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز، بعدما حسن من نتيجته في النسخة السابقة من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، التي أحرز خلالها الميدالية البرونزية، بما يعكس عمق المواهب والإمكانات التي يتمتع بها المنتخب الإماراتي.