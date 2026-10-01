"إس آند بي" و"دبي المالي العالمي" يستعرضان آفاق التمويل الإسلامي للعامين الحالي والمقبل

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / تستضيف وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ومركز دبي المالي العالمي، المؤتمر السنوي السادس عشر للتمويل الإسلامي في السابع من أكتوبر الحالي، في قاعة الأتريوم في مركز دبي المالي العالمي.

وسيستعرض المؤتمر آفاق قطاع التمويل الإسلامي للعامين 2026 و2027، بما في ذلك الفرص والتحديات التي ترسم ملامح النمو المستقبلي للقطاع.

ويتضمن برنامج المؤتمر أيضًا جلسات حوارية معمقة حول تطورات أسواق رأس المال وبيئة الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال هادي ملكي، المدير الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل إثبات أهميته، حيث تسعى الحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى تأمين مصادر تمويل متنوعة للنمو والتحول الاقتصادي، وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، ستعتمد مرونة القطاع على الأسس الائتمانية السليمة، والإدارة المنضبطة للمخاطر، والاستمرار في تطوير أسواق رأس مال عميقة وسائلة. وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، يوفر المؤتمر منتدى هامًا لمناقشة هذه القضايا والفرص المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

من جانبها قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن التمويل الإسلامي يُعد قطاعًا مهمًا في تطوير أنظمة مالية أكثر مرونة وشمولية واستدامة في جميع أنحاء العالم، ومع دخول هذا القطاع مرحلة جديدة من النمو، سيكون الابتكار والتعاون عبر الحدود عنصرين أساسيين لإطلاق كامل إمكاناته وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، ومن خلال إقامة المؤتمرات التي تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء من القطاع، يوفر هذا المؤتمر منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل هذا القطاع، وفي ظل استمرار تطور التمويل الإسلامي، يظل مركز دبي المالي العالمي ملتزمًا بتعزيز الابتكار، وتقوية التعاون في هذا القطاع، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي.

وسينطلق البرنامج الحواري للمؤتمر بكلمات افتتاحية يلقيها كل من علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وهادي ملكي، المدير الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة، وستتناول الجلسات أبرز العوامل المؤثرة في الأسس الائتمانية السيادية، والآفاق الاقتصادية، وتطورات أسواق الطاقة العالمية.

وستُعقد جلسة بعنوان "التمويل الإسلامي 2026-2027: الإبحار في المياه الهائجة"، لتستعرض الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع. ويشارك في الجلسة كل من بشير أحمد، مدير أول لإدارة الأسواق في سلطة دبي للخدمات المالية، وعبد القادر حسين، شريك ورئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، وعلي توفيق، رئيس تمويل الصكوك والرئيس المؤقت لأسواق رأس المال للديون في بنك HSBC، والدكتور محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية". وستدير النقاش روان عويدات، مدير في قسم التصنيفات الائتمانية للشركات في وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية".

وستتناول الجلسات اللاحقة اتجاهات الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي عبر البنوك والشركات، وتوقعات قطاع التكافل، وتطورات الائتمان في المملكة العربية السعودية، والتمويل الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاز.