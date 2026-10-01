"يورازيو" تعزز وجودها في الشرق الأوسط وتفتتح أولى مكاتبها في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أعلنت شركة يورازيو، الأوروبية لإدارة الأصول في الأسواق الخاصة والمدرجة في بورصة يورونكست باريس، وتدير أصولاً بقيمة 40 مليار يورو، عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ADGM.

ويمثل افتتاح المكتب الجديد بحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الشركة، المرحلة التالية في مسيرة التوسع الدولي للشركة، ويعكس التزامها المتنامي تجاه المنطقة.

وسيعمل المكتب الجديد بقيادة أدريان بينيلي، المدير الإداري في فريق علاقات المستثمرين الذي يرأسه ماتيو تيسيير، كمركز استراتيجي لأنشطة المجموعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يتيح لها التواصل المباشر مع مختلف شركائها في المنطقة.

وفيما يسعى المستثمرون في دول الخليج إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة حضورهم في الأسواق الأوروبية، مستفيدين من تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها أوروبا واستقرار بيئتها الاقتصادية، تسعى يورازيو إلى فتح آفاق هذه الفرص أمام المستثمرين الإقليميين والاستثمار إلى جانبهم، معتمدةً على الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو.

وقال كريستوف بافيير الرئيس التنفيذي المشارك في الشركة، إن افتتاح مكتب في أبوظبي يعكس الأهمية المتنامية التي تمثلها منطقة الخليج بالنسبة إلى يورازيو، كما يجسد الثقة بمسار النمو طويل الأمد للمنطقة.

وأضاف أن أبوظبي رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي رائد وبوابة رئيسية إلى المنطقة، مما يجعلها الموقع الأمثل الذي ننطلق منه لتقديم الدعم الميداني للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية، ومواصلة بناء شراكات مستدامة.

ومن جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن تأسيس مكتب إقليمي ليورازيو يعكس متانة المشهد الاستثماري في أبوظبي، والثقة التي تضعها الشركات العالمية في أبوظبي العالمي كمنصة للنمو طويل الأجل، كما سيسهم حضور يورازيو في تعزيز الروابط الاستثمارية بين منطقة الخليج وأوروبا، إلى جانب ما ستضيفه من خبرات وشراكات وفرص إلى منظومتنا المالية الحيوية.

وتحتضن أبوظبي إحدى أكبر تجمعات رؤوس الأموال السيادية في العالم، مما يوفر منصة فريدة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، وبناء روابط مستدامة بين دول الخليج وأوروبا، ودعم الشركات الأوروبية في توسعها داخل أسواق المنطقة.