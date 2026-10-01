شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل حلول ذكية لإدارة مواقف المركبات في محطات قطارات الركاب

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / أعلنت قطارات الاتحاد و"كيو موبيليتي" و"شركة باركن ش.م.ع." عن إطلاق شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل حلول ذكية لإدارة مواقف المركبات عبر شبكة محطات قطارات الاتحاد، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المرافق، والارتقاء بتجربة الركاب، ودعم تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة في دولة الإمارات، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة البنية التحتية والخدمات.

وتشكل هذه الشراكة إطاراً إستراتيجياً لتطبيق حلول إدارة المواقف الذكية عبر شبكة محطات قطارات الاتحاد، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ المشروع في محطات أبوظبي ودبي والفجيرة والذيد، وتتولى شركة كيو موبيليتي تشغيل مواقف المركبات في محطات أبوظبي والفجيرة والذيد، فيما تتولى شركة باركن تشغيل مواقف المركبات في محطة دبي.

ويسهم هذا التعاون في توفير تجربة موحدة وسلسة للركاب عبر مختلف محطات الشبكة، وتعزيز تكامل منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.

وانطلاقاً من احتياجات الركاب، ستسهم الشراكة في تعزيز سهولة الوصول إلى المحطات وتوفير تجربة أكثر سلاسة عند استخدام المواقف، بما يدعم الربط بين الرحلة بالسيارة والقطار ويعزز خيارات التنقل من وإلى المحطات.

كما ستعمل الشراكة على تطوير منظومة موحّدة لإدارة مواقف المركبات عبر شبكة محطات قطارات الاتحاد للركاب، تشمل نظاماً للمواقف المدفوعة وخيارات دفع رقمية آمنة ومريحة.

ومن خلال توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات، ستسهم المنظومة في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين انسيابية الحركة، والاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمواقف.

وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد: انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء منظومة نقل أكثر ترابطاً وتكاملاً، نحرص على توفير تجربة سلسة للركاب في مختلف مراحل رحلتهم، وتسهم شراكتنا مع كيو موبيليتي وباركن في تسهيل الوصول إلى محطاتنا من خلال حلول لمواقف المركبات تراعي احتياجات الركاب، وتعزز خيارات التنقل من وإلى المحطات مع استمرار توسع الشبكة، كما تدعم هذه الشراكة طموحنا في توفير مزيد من الراحة والمرونة وتنوع الخيارات للركاب في تنقلهم بين مختلف أنحاء الدولة.

وقال محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في تطوير منظومات تنقل ذكية ترتكز على الابتكار والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في دعم البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات، ونتطلع إلى التعاون مع قطارات الاتحاد وباركن لتطوير نموذج متكامل لإدارة مواقف المركبات عبر شبكة المحطات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بتجربة المستخدم، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة والتنقل الذكي.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: تمثّل شراكتنا مع قطارات الاتحاد وكيو موبيليتي خطوة مهمة نحو دمج حلول المواقف الذكية ضمن شبكة النقل الوطنية. وعبر تشغيل مرافق مواقف المركبات في محطة قطارات الاتحاد في دبي، سنوظّف حلولاً رقمية متقدّمة تسهّل الوصول والدفع، وتعزّز الكفاءة التشغيلية، وتوفّر للركاب تجربة مواقف سلسة. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في تسهيل وصول الركاب إلى خدمات السكك الحديدية، ودعم منظومة تنقّل أكثر ترابطاً واستدامة في دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الشراكة التزام قطارات الاتحاد وكيو موبيليتي وباركن بتوفير حلول مبتكرة لإدارة المرافق والخدمات الداعمة لشبكة السكك الحديدية، بما يعزز الترابط، ويرتقي بتجربة الركاب، ويدعم رؤية دولة الإمارات لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة ومواكبة للمستقبل.