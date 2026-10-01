جمعية الإمارات الخيرية تبحث توحيد الجهود وترسيخ مكانة رأس الخيمة كعلامة بارزة في العمل الإنساني

رأس الخيمة في الأول من أكتوبر / وام / استضافت جمعية الإمارات الخيرية، في مقرها الرئيسي، لقاء تحضيريا جمع نخبة من صناع القرار وأمناء ومديري الهيئات والمؤسسات الخيرية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، والارتقاء بجودة الخدمات الإنسانية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبداللطيف الشحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام.

وأكد الدكتور محمد الشحي، خلال اللقاء، أن هذه المبادرة لا تهدف إلى دمج الجمعيات أو المساس باستقلاليتها، بل تسعى لإيجاد مساحة مشتركة لتنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشدد على أهمية تطور مسار العمل الخيري للانتقال تدريجيا من تقديم المساعدات المباشرة إلى بناء منظومة تمكين مستدامة ومشاريع تعزز الاكتفاء الذاتي للمستفيدين، بما يبرز مكانة رأس الخيمة كنموذج رائد في العمل الإنساني.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة محاور إستراتيجية، أبرزها طرح فكرة تأسيس لجنة تنسيقية للعمل الخيري في الإمارة، وبحث سبل تنفيذ مشاريع إنسانية ووقفية واستثمارية مشتركة.

كما استعرض الحضور آليات منع ازدواجية صرف المساعدات للمستحقين، وأهمية تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة العمل الخيري، فضلاً عن تكامل الأدوار والاستفادة المثلى من أصول وموارد كل جمعية.

وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعيات بمبادرة "الإمارات الخيرية"، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية كمنصة فاعلة لتبادل الرؤى وتطوير آليات العمل الإنساني، بما يخدم مسيرة التنمية المجتمعية ويعزز قيم التكافل المتأصلة في المجتمع الإماراتي.