"مستشفيات الشيخ خليفة" تحصل على اعتماد "مسار التميّز بامتياز" الأمريكي لاعتماد الممرضين

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / أعلن المكتب الطبي، التابع لـ"مجموعة بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن حصول كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، على اعتماد "مسار التميّز بامتياز - Pathway to Excellenc" من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين "ANCC"، وذلك تقديراً لنجاح مستشفيات الشبكة في توفير بيئات مهنية تمكّن الكوادر التمريضية وتدعم تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

ويمنح هذا الاعتماد للمؤسسات الصحية التي توفر بيئات ممارسة مهنية إيجابية للممرضين والممرضات.

ويشير المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين "ANCC" إلى أن المستشفيات الثلاثة صُنّفت ضمن أفضل 10% من المؤسسات الحاصلة على اعتماد "مسار التميز بامتياز" على مستوى العالم، ما يمثل ذلك إنجازاً مهماً ومحطة بارزة لشبكة مستشفيات الشيخ خليفة.

ويعكس الاعتماد تفاني فرق التمريض واحترافيتهم والتزامهم المستدام عبر جميع المستشفيات، ويتجلى ذلك من خلال تركيزهم على التميز في التمريض، ومشاركة الكوادر، والتطوير المهني، والرفاه الوظيفي، وتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، فيما يتوج هذا الإنجاز أولوية إستراتيجية أطلقتها إدارة شؤون التمريض في المكتب الطبي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وبالتعاون مع إدارات المستشفيات وفرق التمريض، ركزت إدارة شؤون التمريض على تعزيز حوكمة التمريض، والمشاركة في اتخاذ القرار، والرفاه الوظيفي، والممارسة المهنية عبر مختلف مرافق الشبكة، حيث تم تنفيذ البرنامج على ما يقارب 1200 ممرض وممرضة عبر المستشفيات الثلاثة، ما يعكس نطاق المبادرة على مستوى مستشفيات الشيخ خليفة.

وقال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي إن حصول مستشفيات الشيخ خليفة الثلاثة على اعتماد "مسار التميّز بامتياز" من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين يعكس التزام فرقنا التمريضية وتميزها المهني، ويجسد ثقافة التعاون الراسخة عبر شبكة المستشفيات.

وأضاف أن توفير بيئات مهنية تمكّن الكوادر التمريضية وتدعم نجاحها يعد عنصراً أساسياً في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويسهم في مواصلة تقديم رعاية آمنة وإنسانية وعالية الجودة للمجتمعات التي نخدمها.

وأكد الدكتور صلاح أقطش، رئيس قسم التمريض في المكتب الطبي أن الحصول على هذا الاعتماد مع مرتبة الامتياز يمثل إنجازاً يجسد نجاح إحدى الأولويات الإستراتيجية لإدارة شؤون التمريض في المكتب الطبي، ويعكس التميز التمريضي المتجذر في مختلف مستشفيات الشيخ خليفة.

وأضاف أن دعم الممرضين والممرضات في تطوير مسيرتهم المهنية، والمشاركة في اتخاذ القرار، وتقديم الرعاية وفق أعلى المعايير، يعد خطوات أساسية لضمان رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، حيث يجسد هذا الاعتراف التزام فرقنا التمريضية وثقافة التميز التي ترتكز عليها الرعاية المقدمة عبر الشبكة.

وانطلاقاً من هذا الاعتماد، سيواصل المكتب الطبي تطوير المبادرات التي تدعم التميز في رعاية المرضى، بما يسهم في تحقيق أولويات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة رعاية صحية عالمية المستوى، وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية، ودعم سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.