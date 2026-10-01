شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير الخدمات المرورية مع أصحاب الهمم وكبار المواطنين

رأس الخيمة في الأول من أكتوبر/ وام / نظّم مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة مجالس متعاملين لفئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية التي من شأنها تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

حضر المجلس سعادة سالم المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي والعقيد إبراهيم راشد بن شكر نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة وعدد من الضباط.

وأوضح سعادة سالم المفتول أن مختلف المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة تسعى لتقديم أبرز الخدمات لفئة كبار السن وأصحاب الهمم، إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد المزيد من الأفكار التطويرية التي تسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم وتخفيف مشقة انتقالهم لمقار هذه الجهات لإنجاز معاملاتهم.

وثمنت سعادة ناعمة الشرهان حرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على النهوض بالخدمات المقدمة للمتعاملين وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الهمم الذين يعتبرون عُنصرًا أصيلًا وفاعلًا في المجتمع يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تعيشها دولتنا تحت مظلة قيادتنا الرشيدة.

ولفتت إلى أن قيادة الإمارات أوجدت لهذه الفئة قيمة كبيرة في المجتمع الذي يتحلى بقيم إنسانية كبيرة؛ مما يوجب على كافة الجهات تقديم أفضل الخدمات بما فيها الخدمة المنزلية لهم.

وأكد العقيد بن شكر أن تنظيم المركز لمجالس المتعاملين يعكس حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز قنوات التواصل مع جمهور المراجعين من مختلف الفئات واستقبال مقترحاتهم التطويرية التي تدفع باتجاه الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة.

وأضاف أن تخصيص هذه الجلسة من مجالس المتعاملين لأصحاب الهمم وكبار المواطنين يجسد مساعي شرطة رأس الخيمة لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ويحظى باهتمام واسع من الحكومة الرشيدة.

وقدّم عدد من الحضور بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير الخدمات المرورية المقدمة لهم، حيث سيتم تدوينها في منصة المقترحات لدراستها وتقييمها وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها لخدمة المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.