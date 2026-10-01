شرطة عجمان تنظم ملتقى "أسرتك أولى بوقتك"

عجمان في الأول من أكتوبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى "أسرتك أولى بوقتك" بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفرجان عجمان، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

حضر الملتقى سعادة العميد عبدالله بن سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع و المقدم الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي، نائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، وعدد من المتحدثين من العنصر النسائي في مجال دعم وتمكين المرأة.

وسلط الملتقى الضوء على أهمية تخصيص الوقت للأسرة وتعزيز التواصل بين أفرادها، ودور المرأة الإماراتية في ترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية، من خلال محاور حوارية تناولت دعم استقرار الأسرة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، ودور المبادرات المجتمعية في تعزيز الترابط والتلاحم.

وشاركت في الملتقى سعادة شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمحور تناول اهتمام دولة الإمارات بالأسرة وانعكاسه على استقرارها وتماسكها، ودور المجلس الوطني الاتحادي في دعم قضايا الأسرة والاستماع إلى احتياجاتها وتطلعاتها، إلى جانب أهمية تحويل تخصيص الوقت للأسرة إلى ممارسة يومية راسخة.

وتناولت أماني أحمد المطروشي، عضو إعلامي في مجلس موهوبي عجمان، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى على التواصل داخل الأسرة، وأهمية الحوار والاستماع والحضور الفاعل في حياة الأبناء، وسبل تعزيز وعي الأطفال والمراهقين بالمحتوى الرقمي ومساعدتهم على اختياره بصورة واعية، بما يسهم في بناء علاقات أسرية أكثر قرباً وتفاهماً.

واستعرضت عائشة أحمد العوضي، مؤسس فرجان عجمان، تجربة المبادرات المجتمعية ودورها في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية، وأهمية إشراك الأطفال والأمهات في الفعاليات المجتمعية، ودور المرأة في بناء أسرة متماسكة ومجتمع مترابط ومعطاء.