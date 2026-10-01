جزيرة ياس تطلق برنامجاً ترفيهياً عائلياً وعروضاً حية لإجازة منتصف الفصل

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / تستقبل جزيرة ياس أبوظبي عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية والعروض الحية والتجارب العائلية، إلى جانب مجموعة من المدن والمعالم الترفيهية العالمية، بما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف أفراد العائلة خلال الإجازة المدرسية.

وتتيح الجزيرة خلال العطلة عرض "الدخول المجاني للأطفال"، الذي يشمل الأطفال بعمر 11 عاماً وما دون، ويمنحهم الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً في الفنادق المشاركة، إلى جانب الدخول المجاني إلى مدن جزيرة ياس الترفيهية.

كما تم تمديد عرض بطاقات ياس السنوية الذهبية حتى 11 أكتوبر، متضمناً خصماً بنسبة 25%، بما يتيح لحامليها الاستمتاع على مدار العام بتجارب المدن الترفيهية في الجزيرة.

وتشهد عطلة منتصف الفصل الدراسي برنامجاً من الفعاليات العائلية، يتضمن الأجواء الموسمية لفعالية “سبوكتوبر”، إلى جانب عدد من العروض والفعاليات الحية التي يستضيفها "الاتحاد أرينا".

ويعود "موسم أبوظبي للكوميديا" بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا العالميين فيما تشهد الجزيرة حفلات موسيقية.

وتوفر جزيرة ياس للعائلات مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية منها "عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي"، وأقوى المغامرات المائية في "ياس ووتروورلد جزيرة ياس - أبوظبي"، وصولاً إلى العوالم الغامرة في "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس - أبوظبي" و"سي وورلد جزيرة ياس - أبوظبي".

ويقدم "كلايم جزيرة ياس - أبوظبي" أقوى تجارب القفز الحر الداخلي والتسلق التي تناسب مختلف الأعمار.

وتواصل جزيرة ياس برنامج فعالياتها خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى استضافة “جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026” في ديسمبر المقبل.