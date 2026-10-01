"دبي سفاري بارك" تفتتح موسمها الثامن بفعاليات استثنائية وعروض حصرية لتعزيز الارتباط بالحياة البرية

دبي في الأول من أكتوبر / وام / تنطلق فعاليات الموسم الثامن لـ "دبي سفاري بارك" في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، لتقدم لزوارها مجموعة واسعة من التجارب الحصرية التي تجسد ركائز الوجهة في التعليم والترفيه ورعاية الحيوانات، بما يعزز ارتباط الضيوف بالطبيعة ويرسخ الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

وتستضيف الوجهة، للمرة الأولى بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي، فعالية "أقوى أسبوع في موسم الحياة البرية" خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، في احتفالية تمتد لأسبوع كامل وتزخر بالأنشطة التفاعلية، والتجارب الفنية والتصويرية، وتقديم الهدايا التذكارية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتتصدر هذه الفعاليات "محطة المستكشفين الصغار"، وهي مساحة مخصصة للأطفال تتيح لهم التعلم واللعب عبر أنشطة متنوعة تشمل الرسم على الوجوه بطابع السفاري، والوشوم المؤقتة، وصناعة المجسمات الطينية، والأشغال اليدوية، والمجسمات الهوائية.

وينطلق الموسم الجديد تحت شعار "عيشها وايلد" لتشجيع الزوار على إطلاق روح المغامرة الكامنة داخلهم، وتوفير فرصة مثالية للعائلات لقضاء أوقات استثنائية تجمع بين المتعة والمعرفة.

ويتيح الموسم الثامن استكشاف ست مناطق مستوحاة من بيئات طبيعية متنوعة، والاستمتاع بمغامرات تشمل "سفاري الصحراء العربية" المتاحة ضمن جميع التذاكر، مع إمكانية الترقية إلى باقة "سفاري المستكشف" لمشاهدة الأسود والزرافات ووحيد القرن في بيئات تحاكي موائلها الطبيعية، ومن بينها صغير وحيد القرن الأبيض "سلام" والزرافة "داليا".

وتوفر الحديقة تجارب حصرية استثنائية تشمل باقات "ملك السفاري"، و"خلف الكواليس"، و"مائدة في البرية"، و"مصور الأدغال"، لتتيح للزوار جولات خاصة وإمكانية الوصول الحصري إلى أماكن استثنائية وتناول الطعام بالقرب من الحيوانات.

وتقدم الوجهة ضمن فعالياتها عروضاً حية تشمل "مملكة الطيور"، و"أصداء البرية"، و"الطيور الجارحة"، لتوفر للزوار رؤى شيقة حول سلوكيات الحيوانات، مع تسليط الضوء على رسالة الحديقة وجهودها المستمرة في مجال الحفاظ على الحياة البرية.