"أوهانا للتطوير العقاري" تطلق برنامجا لدعم الوسطاء العقاريين الإماراتيين خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أطلقت أوهانا للتطوير العقاري برنامجاً لدعم الوسطاء العقاريين الإماراتيين وشركات الوساطة العقارية المملوكة لمواطنين، وذلك خلال مشاركتها في معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026" في أبوظبي.

ويستهدف البرنامج تعزيز مشاركة الوسطاء الإماراتيين في مبيعات مشاريع الشركة، من خلال حزمة من المبادرات تشمل التدريب، ودعم التراخيص، والتكريم، إلى جانب منح المشاركين أولوية في الوصول إلى الوحدات المتاحة ومواعيد الحجوزات خلال إطلاق المشاريع.

ويتضمن البرنامج تكريماً سنوياً للوسطاء الإماراتيين وشركات الوساطة العقارية المملوكة لمواطنين من أصحاب الأداء المتميز، حيث تحصل شركة الوساطة الإماراتية الأفضل أداءً على جائزة مالية، فيما يحصل أفضل ثلاثة وسطاء إماراتيين على رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى مدينة مانشستر.

كما توفر أوهانا، ضمن البرنامج، تراخيص مدعومة عبر مجموعة مختارة من شركات الوساطة العقارية الشريكة، مع تخصيص عدد منها لشركات الوساطة المملوكة لمواطنين، على أن ترتبط الاستفادة من المبادرة بالأداء الفعلي في المبيعات ومستوى المشاركة.

ويشمل البرنامج كذلك جلسات تدريبية فصلية مخصصة للوسطاء الإماراتيين في مركز تجربة العملاء التابع للشركة، تتناول المعرفة بالمشاريع وأساليب البيع وتحديد الموقع التنافسي في السوق، بهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز خبراتهم في القطاع العقاري.

وسيحصل الوسطاء المشاركون على أولوية الوصول إلى الوحدات المتاحة للبيع عند إطلاق مشاريع أوهانا، إضافة إلى أولوية في المواعيد والحجوزات خلال عمليات الإطلاق، بما يتيح لهم الوصول إلى فرص المبيعات المتاحة في يوم الإطلاق.

وقال مصطفى السماك، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوهانا للتطوير العقاري، إن البرنامج يهدف إلى دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المهنيين الإماراتيين في القطاع العقاري، من خلال التدريب ورعاية التراخيص وإتاحة فرص الوصول إلى الوحدات وعمليات إطلاق المشاريع، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنجاز 10% من مبيعاتها من خلال الوسطاء الإماراتيين، باعتبارها مستهدفاً للأداء وليس حصة مضمونة أو نسبة مخصصة مسبقاً.

وتشارك أوهانا للتطوير العقاري في "ليفكس 2026" بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، وتستعرض خلال المعرض مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا"، الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم، على أن تطلق المرحلة المقبلة منه في 7 أكتوبر الجاري في "الاتحاد أرينا" بأبوظبي.

وتأتي المبادرة ضمن خطط الشركة للنمو في أبوظبي، فيما تعتزم أوهانا، مع تقدم مراحل تنفيذ البرنامج، التواصل مع مركز أبوظبي العقاري بما يدعم مواءمة المبادرة مع الأهداف الأوسع للقطاع العقاري في الإمارة.